El PSC prepara una trobada municipalista

En el primer consell de federació després del congrés celebrat a Sant Martí Sarroca, la nova Executiva ha presentat les línies d’un pla de treball polític que centra la tasca del partit els propers mesos en el dret a una sanitat pública de major qualitat, la mobilitat, l’habitatge i l’educació, com a pilars essencials dels socialisme

El primer Consell de Federació de l’Alt-Penedès-Garraf celebrat després de l’elecció de la nova executiva encapçalada per Juan Luis Ruiz com a primer secretari, s’ha posat en marxa sota la presidència de l’alcalde de Mediona, Servand Casas, i amb una mesa integrada pels vicepresidents Roger Guisado (Cubelles), Marc Macià (Sitges), la vicepresidenta Leo Girón (Vilafranca del Penedès), la secretària de paraules Conxa Gonzàlez (Vilanova i la Geltrú) i la secretària d’actes Esther Rodríguez (Canyelles).

En aquesta primera sessió de treball a Olivella aquest cap de setmana, el Consell de Federació dels socialistes s’ha proposat exercir el lideratge en l’impuls de les polítiques socials arreu del Penedès i del Garraf, reforçant les accions i la planificació de millores a través de la presència i el treball als ajuntaments i als òrgans supramunicipals.

Francisco Romero, secretari d’Organització de la Federació, va remarcar que la tasca dels socialistes als ajuntaments de l’Alt Penedès i el Garraf és essencial per posar en el focus del treball aquests temes socials, tot posant en valor que el 70% dels regidors i regidores socialistes representats als Ajuntaments realitzen tasques de govern. Romero va exposar els objectius estratègics de la federació socialista i va remarcar la tasca municipalista com a eix central d’actuació.

Per la seva banda, el primer secretari de la Federació, Juan Luis Ruiz, va reivindicar pel PSC la “bandera del treball i defensa de les polítiques socials i la defensa dels drets socials que perillen per les polítiques de retallades sofertes per la ciutadania i que deixen fractures greus en l’àmbit de la sanitat, la vivenda i l’educació a les nostres comarques.”. Ruiz va concloure afirmant que “aquesta és la nostra principal bandera”.

Per tal de compartir experiències i bones pràctiques a nivell municipal, les secretaries de Política Municipal i la de Fòrum Estratègic i Conferències, preparen pel proper dia 3 de juny una jornada municipalista i fòrum socialista on es faran jornades de treball i compartició d’experiències per seguir impulsant el treball efectiu de la bandera social des dels ajuntaments.