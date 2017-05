Utilització de la paraula "Autista" en un article Polític

En relació a l'article "EL PDCAT tampoc no és CIU" publicat a Eix Diari, escrit per la regidora Ariadna Llorens i pel regidor David Montes de l'Ajuntament de Vilanova.

Llegint l'article ens trobem en el 5é paràgraf la frase "No ens podem permetre per més temps que la inèrcia i l'autisme segueixin caracteritzant al govern municipal".

Des d'Autisme amb Futur, volem denunciar la utilització de la paraula "Autisme" per referir-se a determinades actituds polítiques, i que pejorativament s'utilitza com un tòpic negatiu.

Des de la nostra associació, volem trencar el mite de l'autisme com a persones aïllades del món.

El terme autista es refereix al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), és un trastorn que es basa en alteracions del neurodesenvolupament infantil que condicionen, principalment, les competències habituals de l'ésser humà per relacionar-se, comunicar-se, jugar i compartir interessos comuns amb altres persones.

Però són persones que senten, volen integrar-se i volen comunicar-se tot i les seves dificultats, a una societat que, probablement per desconeixement, no entenc tota la complexitat que comporta.

Des de les diferents associacions que lluitem per la inclusió de les persones amb TEA, volem que es deixi d'utilitzar aquest terme, perquè tira enrere tota la tasca que portem d'informació i sensibilització al respecte, en una denúncia política que no té res a veure.

Recordem que el passat dia 2 d'Abril es va celebrar a la nostra comarca el "Dia Mundial de Conscienciació de l'Autisme" on precisament volíem visibilitzar el TEA per trencar tots aquests mites. Diferents representants de totes les entitats institucionals, van participar donant suport, però volem que no sigui un acte d'un dia, sinó que perduri tot l'any.

Una societat inclusiva ha de tenir mecanismes que assegurin la garantia dels Drets Humans, i sobretot la dignitat a totes les persones que ho componen.