Alberg Can Pei

"A Sitges en Comú pensem que les persones són el centre de les polítiques municipals, més encara si es troben en situació d'exclusió social o en risc de caure-hi. Considerem que el debat sobre la ubicació, sobre l'equipament, sobre els informes tècnics o sobre la possible "perillositat" pels veïns frivolitza i menysprea la dignitat de les persones a les quals se'ls ha de donar solucions per tenir una vida digna.

No existeixen les fórmules màgiques i les solucions integrals són difícils de trobar, el que és segur és que es necessita un canvi estructural i de dinàmiques socials que vagi més enllà d'una visió individualista i culpabilitzadora cap a les persones sense llar: no podem tenir aquests debats sense parlar dels nivells salarials mínims o de les taxes d'atur que ens porten determinades polítiques o dels lloguers desproporcionats.

Centrar el debat en la imatge que donaran algunes persones a un barri de Sitges ens sembla indignant i un argument purament classista.

Defensem el diàleg per trobar les millors opcions per aquest equipament, però les solucions han de ser pensades, especialment, per aquelles persones en situació de vulnerabilitat social."