Los problemas de la basura en Les Roquetes

Desde hace unos años los vecinos de Las Roquetes hemos constatado un aumento generalizado de la presencia de basura en la calle. Ha sido paulatino, casi sin darnos cuenta, hasta tal punto que hay quién dice que esto ya es algo normal en el pueblo, que es cosa de incívicos y que poco o nada se puede hacer. Pues bien, escribo estas líneas porque me niego a pensar eso. No creo que sea sólo un problema de incivismo, si no que va mucho más allá.

¿Por qué ha ido a peor la gestión de la basura y la limpieza de las calles?

Creo que hay que buscar esta explicación en tres factores principales: Una mala política de implantación de contenedores soterrados, una dimensión inadecuada en las zonas comerciales y, paradójicamente, el aumento del reciclaje, aunque también, del incivismo.

A mediados de la década del 2000, el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes optó por la implantación de contenedores soterrados en las principales plazas y calles comerciales del municipio, así como en las urbanizaciones de nueva creación (por ejemplo, el Parc Central). Sin embargo, en el año 2016 se decidió eliminarlos, aunque aún quedan en lugares significativos y problemáticos como la plaza Sant Jordi de Les Roquetes.

Los principales problemas que dan son la necesidad de un camión de recogida específico, unas bocas demasiado pequeñas que producen bloqueos o la falta de mantenimiento. Como resultado, este tipo de contenedores soterrados se han estropeado frecuentemente y los vecinos tuvimos que empezar a acostumbrarnos a ver dejar basura fuera de ellos.

En segundo lugar, la dimensión de los contenedores en las zonas comerciales es totalmente inadecuada. Principalmente se trata de la zona peatonal entre las calles Almogàvers y Sant Jordi. Aunque existe un servicio de recogida de cartón para los comercios, no existe un servicio de recogida de envases para comercios. Cómo consecuencia, los comercios deben depositar sus residuos en los contenedores y esto provoca que se llenen más rápidamente debido a que en muchas ocasiones depositan sus residuos de golpe y al ser de tamaños más grandes que los domésticos, esto provoca que no entren en el contenedor o que se bloqueen.

Para cambiar esto creo que se debería hacer un servicio de recogida de residuos móvil para comercios, para facilitarles el reciclaje y la recogida de residuos y así evitar perjudicar la imagen y la higiene de las principales zonas comerciales del pueblo.

En tercer lugar, la paradoja del aumento del reciclaje. Por fortuna, cada vez somos más gente la que creemos que hay que reducir, reutilizar y reciclar. Y esto pasa por saber hacer una preselección de los residuos en casa. ¿Cuál es el problema? Que precisamente no se han aumentado los contenedores específicos como envases o cartón, los dos productos más voluminosos y más fáciles de reciclar, lo que genera que los contenedores actuales para estos residuos sean totalmente insuficientes.

Por último, el incivismo, pero esto viene ligado a la responsabilidad de reducirlo, que pasa por el individuo, la comunidad y el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes.

Habrá quién deje muebles en los contenedores. Posible solución a éste problema, explicar que existe un servicio de recogida de voluminosos y una Deixalleria Municipal dónde puede llevarlo. Habrá quién deje la basura fuera del contenedor, pues se podría facilitar un teléfono de aviso y un plano con el contenedor de ése residuo más cercano (similar al de los cajeros cuando no funcionan). Son sólo dos ejemplos con dos propuestas de actuación.

La responsabilidad de una buena gestión de los residuos es compartida, forma parte de todos y cada uno de los miembros y agentes de la sociedad. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes es quién tiene la capacidad y la potestad para implementar medidas como campañas de información, cambios en la ubicación, el número o el tamaño de los contenedores, cambios en la frecuencia de la recogida de residuos o de limpieza de las calles.

Por ello, me dirijo al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes: Deben actuar urgentemente para solucionar estos problemas. Los vecinos cívicos de Les Roquetes estamos cansados de tener que ver basura en las calles día tras día.