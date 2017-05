Demagògia zero, senyora Llorens

Després de llegir l’article que va elaborar la setmana passada, juntament amb el regidor Montes, en aquest diari, m’agradaria fer diverses apreciacions.

Crec convenient recordar que, com estic segur que sabrà perfectament, vostè ha participat activament en l’elaboració dels programes electorals de Convergència i Unió dels anys: 2003, 2007, 2011 i 2015, fet que sembla que hagi oblidat completament, vistes les seves afirmacions. Per cert, també li recordo que ha format part de l’equip de govern en els darrers 6 anys. Certament, com vam poder veure en el plenari municipal del nostre Consistori, la seva implicació en el dia a dia del govern no era massa notòria. ¿Un regidor implicat i compromés amb la seva ciutat pot oblidar que ha signat concedir la Medalla de la Ciutat a Pere Tàpies?

En un altra ordre de fets, regidora Llorens, vostè també parla de frau. El frau que el grup municipal de CiU està duent a terme, segons vostè, per renuciar al seu programa electoral. Ja que parlem de fraus, no li sembla que és prou contradictori i deshonest, fer oposició al projecte polític pel qual es va presentar? La llista electoral de CiU va rebre més de 6.000 vots. 6.000 vots de vilanovins i vilanovines que volien que s’apliqués aquell programa. No creu que és prou frau seguir asseguda com a regidora treballant en contra d’aquell programa? I li diré més, no creu que és prou frau trair la confiança dels seus propis companys de partit abandonant la militància d’Unió Democràtica al cap d’unes poques setmanes que l’haguessin escollit? En el seu article de la setmana passada parlava de la por que tenen els regidors de govern a perdre la cadira. Vol dir que no és vostè que no la vol perdre?

El regidor Montes, posteriorment al plenari municipal del passat dilluns va afirmar en relació a una moció per realitzar millores urgents al Mercat Central: “una gran notícia pels paradistes del Mercat Central. Després de més de 2 anys amb problemes, orgullós d’haver-ho pogut fer des de l’oposició. Gràcies a tots els grups per votar-hi a favor”. Modestament, li pregunto. Em pot explicar, en pro de la transparència, què ha estat fent durant l’any que ha estat regidor de promoció econòmica, pel Mercat Central?

Com haurà sentit en diverses ocasions, el Partit Demòcrata vol representar un espai polític central, ampli i plural, on tothom hi és benvingut. Provingui d’on provingui. Certament, en els darrers mesos, diverses personalitats vinculades amb el PSC i amb d’altres partits s’han apropat al partit que encapçalo, i ho dic amb molt d’orgull. Amb tot, al Partit Demòcrata tots els associats tenen els mateixos drets i els mateixos deures. Tots treballem per un bé comú i ho fem amb el màxim rigor i honestedat possible. Nosaltres no fem llistes de bons i dolents.

I, finalment, com a president local del Partit Demòcrata m’agradaria posar de manifest que ningú, mai en cap reunió de partit, ha frivolitzat sobre l’estat de salut del regidor Montes. Tots els associats del PDECAT, com no podria ser d’altra manera, han mostrat un respecte escrupulós per les circumstàncies personals del senyor Montes i seguirà sent així d’ara endavant. Per tant, li agrairia que no insiteixi més en aquest tema. Així que, si us plau, centrem-nos en millorar Vilanova i deixem la demagògia apartada a un costat. El mateix pas al costat que hauria de fer vostè, per coherència i per respecte als votants de la Convergència i Unió que tant recorda.