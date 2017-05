La Guerra de les Galàxies i Superman: l’astronomia al cinema

Per què és incorrecte parlar de Guerra de les Galàxies? Si només viu 4 anys, com és que el replicant Nexus-6 de Blade Runner ha vist “naus en flames més enllà d’Orió”? És cert que, donada la seva proximitat a un forat negre, 1 hora d'estada en el planeta Miller del film Interstellar suposa 7 anys per l'astronauta en òrbita? Es veritat que Kriptó, el planeta natal d’en Superman, és destruït per l’explosió d’una estrella gegant vermella?

L’astronomia és, ja de per si mateixa, suficientment atractiva i espectacular com per a no necessitar, per a la seva divulgació i comunicació, el recurs a metodologies i tècniques de gran efectivitat en altres camps. No obstant això, l’inqüestionable poder de seducció que la ficció (cinema, literatura i còmic) exerceix es pot emprar per a atreure l’atenció sobre alguns aspectes i conceptes astronòmics (mal)tractats.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem a la conferència gratuïta (prèvia inscripció) sota el títol “L'astronomia al cinema i la literatura: de Méliès a Interstellar”.

La xerrada se celebrarà el proper dijous 18 de juny a l’auditori de Neàpolis a les 18 hores i la impartirà Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.

De la mà dels mítics Luke Skywalker, Rick Deckard i Superman entre d’altres, analitzem el tracte (sovint maltractament) que l’astronomia rep en la ficció.