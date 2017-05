CIE Automotive - Componentes Vilanova

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú que es va portar a terme l’any 2001 va consolidar el sector de Sòl Urbà de Solicrup, un dels edificis construïts del qual és conegut com “Les llunes”. Les persones que habiten en aquest grup d’edificis, situats a la banda nord de la fàbrica de Componentes, reben, de forma directa i intensa, la contaminació i el soroll produïts per aquesta fàbrica.

Per una banda, tenim sòl residencial i per l’altra, sòl industrial. Com és que es va permetre que convisquessin aquestes dues qualificacions urbanístiques? La resposta és que en aquells moments de bombolla immobiliària, l’especulació urbanística estava a l’ordre del dia. La construcció era la panacea i la indústria havia de ser “no contaminant”.

En aquesta zona, es va produir, abans del 2001, una requalificació d’un sòl NO urbanitzable propietat d’IMSA (empresa antecessora de COMPONENTES) que forma part actualment d’aquesta zona urbana que s’ha edificat parcialment. Gràcies a aquesta pèrdua de sòl NO urbanitzable, es va poder finançar un pla de viabilitat d’una empresa privada, IMSA, amb l’argument que s’hi jugaven molts llocs de treball. Es va aprovar de forma unànime en un ple fortament pressionat per l’empresa i les treballadores. Només l’APMA s’hi va manifestar en contra ja que aquests terrenys constituïen una part de la contribució de Vilanova i la Geltrú a la zona de protecció dels Colls i Miralpeix.

En aquells anys, IMSA fabricava peces d’alumini a partir de lingots de metall pur. Actualment, l’empresa que hi ha ara, Componentes, ja no fabrica peces, només recupera metalls a partir de residus, que contenen una part de metalls. L’activitat ha canviat radicalment. Ara és una empresa de gestió de residus que, a més, gestiona quantitats de residus molt per sobre del que té autoritzat. De moment, no hi ha bombolla immobiliària i la indústria contamina més que mai.

D’acord, primer hi havia la fàbrica, però l’activitat ha canviat. Van deixar construir al costat d’una zona industrial que s’ha convertit en una zona insalubre i molesta. El veïnat de Les llunes està patint les conseqüències d’una mala gestió urbanística i d’una mala gestió ambiental. S’haurà de trobar una solució a un problema de salut que va més enllà del que poden patir les persones que hi viuen a prop, o que treballen a la fàbrica. A més, ara ja constitueix un problema de salut de tota la població de Vilanova i de les Roquetes ja que aquesta activitat, mal gestionada, fa que la qualitat de l’aire sigui molt pitjor del que hauria de ser. Aquest aire insà contribueix a l’augment de la incidència del càncer a la nostra comarca.

Ja sabem que “qui contamina paga” i a l’empresa li surt un negoci rodó. Les multes són irrisòries, comparades amb el cost de les inversions que haurien de fer. Per a l’empresa, aquest problema greu de salut pública és tan sols un tema de balanços econòmics. Siguem realistes, quan a aquesta empresa multinacional li surti més a compte anar a produir a un altre lloc, perquè li surt més barat contaminar, ho farà. No en tinguem cap dubte!

Quan l’empresa multinacional se n’hagi anat i deixat penjades les 233 persones que hi treballen, voldran fer el gran negoci immobiliari. És una qüestió de balanços. Però no se’n sortiran. No ho permetrem!