Volem solucions per al comerç en el Francàs

La nostra organització ha presentat una proposta per al Ple d’aquest mes amb el recolzament dels comerciants de la zona, per proposar la creació d’un espai d’aparcament limitat al numero 06 i 17 del carrer que Comunicació Social del Francàs que serveixi per millorar les expectatives de negoci l’espai comercial d’aquesta zona.

Des de la Xarxa Vendrellenca hem presentat una proposta consensuada amb els comerciants de la zona amb la finalitat de millora les expectatives de negoci dels comerciants i creant una zona d’aparcament limitat per tems d’estada; donat que des de que l’Ajuntament ha fet unes obres a les voreres a l’any 2015 i ha prohibit aparcar, el comerç esta perdent ingressos.

Abans d’arribar a portar la proposta als grups del Ple municipal, la nostra organització acompanyant a representants del comerç de la zona, es va reunir amb el Batlle, els regidors de Promoció Econòmica el senyor Kenneth Martínez Molina i el de Vía Pública, Josep Marrase, el passat 6 de Març per trobar una solució pactada al problema i van arribar a un acord, que no ens van donar per escrit, per al qual l’Ajuntament es comprometia a passar-nos en 15 dies unaprojecte per fer els aparcaments, a canvi que amb aquest document sol·licitem als veïns de les places privades una servitud de pas, i es van comprometre a estudiar, una proposta provisional per la Setmana Santa.

Aquesta proposta no va ser complida per l’Ajuntament, que ni tan sols va contestar, i a data d’avui no s’ha posat en contacte amb nosaltres per parlar de la nostra proposta de moció, per aquest motiu per tal de trobar una solució al problema per als comerciants de la zona; i entenem que aquestes obres, podem formar part de les politiques de projecció del comerç de la nostra vila, i que haurien de tenir una partida pressupostaria al pressupost de 2017, hem presentat una proposta al Ple municipal, que ens presentarà el grup municipal de Si es Pot Vendrell.



La nostra proposta, te la voluntat de trobar una solució provisional per als comerciants del barri, a traves d’una dotzena de punts que passen per ficar un espai provisional per aparcar, i que per l’Octubre, estiguin enllestides les obres definitives que possibilitin l’aparcament definitiu; pel que fa a la servitud de pas,nosaltres entenem que ja existeix, donat que per accedir a les terrasses i els establiments ficats a les places privades, la gent ha de poder passar.