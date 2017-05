Moció per commemorar els 25 anys de la celebració dels JJOO del 92 a la vila

El 25 de juliol de 1992 es van inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona, davant d’una històrica expectació ciutadana i mundial. Aquesta fita històrica, també va situar a Sant Sadurní d’Anoia en el punt de vista internacional, com a subseu olímpica de l’hoquei patins i del ciclisme en ruta.

Aconseguir la subseu olímpica per a Sant Sadurní d’Anoia no va ser una empresa fàcil, però aquest objectiu polític es va sustentar en diversos pilars.

El primer, que Sant Sadurní tenia tots els mèrits “hoqueístics” imaginables: llarga tradició de pràctica, i de “molt bona pràctica”, en la que feia anys excel·lia. Cal destacar el nom i el prestigi aconseguit en les dècades dels 70s i 80s pel Noia, i per un grapat de jugadors que havien jugat i jugaven en altres clubs de prestigi internacional. També hem de posar en valor l’existència de dos clubs a divisió d’honor –Sant Sadurní, al Centre, i el Noia, a l’Ateneu- a les dècades dels 50s i 60’s del segle passat, i la incorporació d’una empenta sensacional a l’hoquei base, a l’Ateneu i al Col·legi Sant Josep. Tot plegat feia indubtable la pretensió sadurninenca d’oferir-se com subseu.

El segon, que Sant Sadurní estava llavors –finals dels 80s i primers dels 90s- en un “moment dolç”. Sant Sadurní com a Vila s’havia situat, gràcies a la sensacional campanya del “Centenari de la Fil·loxera i el Cava”, en el mapa mundial. Es deia que el cava tenia “versió” internacional, i és que es parlava del cava i de marques de cava, però no de la Vila, no de Sant Sadurní d’Anoia. El Centenari de la Fil·loxera i el Cava va referenciar la nostra Vila per Europa (i més enllà). La subseu sadurninenca va trobar a un Ajuntament preparat, convençut i disposat a aconseguir la subseu, gràcies a l’experiència, l’empenta, la confiança i l’èxit que la celebració del Centenari havia generat.

El tercer pilar va ser que l’entusiasme de Barcelona, seguint a Pasqual Maragall, va contagiar l’entusiasme de què es va impregnar la joventut i la ciutadania sadurninenques, amb unes col·laboracions entusiastes –els nostres “voluntaris olímpics” en van ser un excel·lent exemple- d’entitats, col·lectius, i persones individuals, que van fer aportacions sensacionals. El fet és que l’atmosfera general de passió pels JJOO va acabar impregnant la nostra Vila.

Els JJOO del 92 van ser, fonamentalment, una oportunitat única i excepcional per a situar de nou a Sant Sadurní d’Anoia en el mapa del món.

Aquest any 2017 commemorem el 25è aniversari d'aquells jocs olímpics, i aquest és el millor pretext per recuperar amb força els valors vinculats a l'esport i l’olimpisme: la solidaritat i la pau, el respecte pels altres, la cultura de l'esforç, la cerca de l'excel·lència i el joc net. Recuperar aquests valors ha d'ajudar a promoure entre la ciutadania actituds més participatives i compromeses amb el desenvolupament de la societat en el seu conjunt.

També aquesta commemoració és el millor pretext per reivindicar un Sant Sadurní d’Anoia capaç de projectar-se al món amb valentia, coratge, treball i voluntat d’entomar reptes tan importants com van ser participar en l’organització dels JJOO del 92, com a subseu olímpica. Hem de recuperar la iniciativa perduda, la voluntat de liderar projectes ambiciosos, la capacitat d’anticipar-nos als reptes del futur.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia l’aprovació dels següents acords:

1. Promoure un acte de reconeixement i commemoració dels 25 anys dels JJOO del 92 a Sant Sadurní d’Anoia, com a subseu olímpica de l’hoquei patins i del ciclisme en ruta.

2. Fer partícips de la commemoració a tots els col·lectius, col·laboradors, promotors de la iniciativa i entitats vinculades als JJOO del 92 i al món de l’esport de Sant Sadurní d’Anoia, especialment al Club Esportiu Noia i la Penya Ciclista Comarcamics.

3. Col·laborar amb els actes de reconeixement i commemoració que l’Ajuntament de Barcelona té previst realitzar amb les quinze ciutats subseu on es van desenvolupar les competicions olímpiques.

4. Mantenir viva la memòria d’un fet contemporani que va situar a Sant Sadurní d’Anoia i la seva ciutadania en el punt de vista internacional.

5. Destacar el paper de l’activitat física i l’esport en els processos de canvi i transformació de la vila, així com el seu paper en la promoció econòmica.

6. Promoure els valors educatius, socialitzadors, cohesionadors, de salut i de benestar de la pràctica esportiva en tots els cicles de vida, així com despertar l’esperit crític davant de tot el que és rebutjable del món de l’esport.

7. Per aconseguir tots aquests objectius, proposem crear una comissió de treball i seguiment, amb representació dels diferents partits polítics i membres destacats de la societat civil relacionats amb els JJOO del 92, que participin activament i pluralment en l’assoliment d’aquest projecte.