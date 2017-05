Què passa amb l’IBI a Vilanova i la Geltrú?

Són molts els veïns i veïnes que ens aturen pel carrer queixant-se de la crescuda desmesurada de l’IBI quan, teòricament, segons el govern sociovergent, només hi ha hagut un increment de més de 100€ en un terç dels habitatges. L’elevat nombre de queixes i l’anàlisi de diferents casos, ens ha portat a fer una anàlisi exhaustiva de les xifres i a adonar-nos que el que diu el govern no és del tot cert.

Des d’ERC ja fa temps que denunciem l’opacitat de la informació i la manca de transparència del govern sociovergent i l’IBI n'és un bon exemple. No és cert que només un terç dels habitatges han vist incrementat en més de 100€ el seu rebut d’IBI, les dades demostren que el 54,38% dels habitatges de Vilanova i la Geltrú han incrementat aquest 2017 en més de 100€! La major part dels contribuents han vist incrementat el seu rebut de l’IBI per habitatge en 133,14€ de mitjana. Un 13,19% han vist duplicat el seu rebut i un 3,21% han vist incrementat el seu rebut en més d’un 100%, amb un augment de mitjana per rebut de 560€.

No ens agrada que ens enganyin i no ens agrada que enganyin la ciutadania. No podem posar al mateix sac el sòl dels habitatges amb el dels locals, el dels pàrquings, el dels comerços, l’industrial o el d’altres usos. No podem dir que un terç dels habitatges han vist rebaixat el seu rebut de l’IBI, un terç dels habitatges l’han vist augmentat fins a un màxim de 100€ i un terç dels habitatges l’han vist incrementat en més de 100€ perquè no és cert. No podem confondre la ciutadania. Si parlem de l’IBI per habitatge, el govern no pot respondre amb les dades de l’IBI global perquè sinó està enganyant. A tot això, si analitzem les dades globals veurem que tampoc es compleixen aquests terços que diu el govern perquè un 44,73% dels rebuts de l’IBI han incrementat en més de 100€. Davant d’aquesta anàlisi exhaustiva és evident que el govern menteix.

Els solars per edificar és on ha estat més escandalós l’augment de l’IBI, on el 18% dels rebuts han incrementat en un 600%, aquesta dada es tradueix en un increment de mitjana de 2.934€ per rebut. Al final, la manca de previsió del govern i la seva incapacitat de debat polític l’acabem pagant entre tots. Des del 2010 que se sabia que s’eliminaven els “topalls” (les bonificacions) i han esperat fins a l’últim moment per executar-ho sense explicar-ho als contribuents ni avançar-los l’increment a nivell individual. El més apropiat hauria estat fer una campanya informativa i una eliminació gradual i progressiva dels “topalls”, que s’hauria hagut de dur a terme al llarg del darrer mandat convergent (2011-2015) . El que sí que ha quedat clar és que ni abans ni ara no hi ha hagut voluntat política. Ara ho hem de pagar tots de cop, sense previ avís i, a sobre, veient com el govern va ocultant les xifres reals perquè són escandaloses.



Olga Arnau i Sanabra

Regidora d’ERC a Vilanova i la Geltrú