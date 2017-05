Reflexions sobre l’illa de vianants

De sobte, el nostre Ajuntament ha decidit que hem sortit de cop de la crisi econòmica a la qual estem sumits i a bombo i plateret, es comença a anunciar per al nostre municipi, obres faraòniques que renovaran el centre de la vila amb la construcció en illa de vianants del carrer Doctor Robert, o que crearan un sentiment de d’unitat de la gent de les barris marítims, amb la gent del nucli interior, fen l’obra del Tabaris que alguns veïns de les platges, van titllar de ser nomes “Xapa i Pintura”.

Mentre el nostre govern inverteix una munt de diners en aquestes obres faraòniques dignes de nous rics amb un diners que no tenen, ens trobem que altres indrets del municipi, segueixen estan abandonats després de estar a les portes de complir 130 anys d’edat, el pont de França construït per la diputació de Tarragona i inaugurat a l’Agost de 1888 i que al 2018 portarà a sobre dels seus fonaments130 anys d’història es un exemple, i el Portal de Pardo, única porta en peu de l’antiga muralla que rodejava la vila a l’edat mitjana, i que esta coronat per un palauet de estil renaixentista construït per Bernat Nin a la primera meitat del segle XVI es un altre, sobre els fonaments de la seva arcada, pesen mes de 500 anys d’historia, i entra d’altres esdeveniments, les seves pedres son testimonis muts dels afusellaments dels Carlins del 4 març de 1874; aquest dos elements conformen l’eix històrica de Vendrell, i que esta mediats pel que una vegada es va dir, carrer del Pou i que ara es diu de les 4 fonts, on al segle XIX hi havien les fonts que li donaven nom, que van ser derruïdes amb la construir el Pont de França.

Es trist veure que el Govern local abandona la nostra historia, i deixa que aquestes pedres que tanta gent il·lustre han vist passar, segueixin plenes de pintades i envoltades de brossa, mentre se’ls omple la boca parlant de la marca Vendrell i dient quines son les meravelles de la nostra vila, es difícil que un turista vagi a la zona comercial a comprar i entengui que tenim parcs i zona de vianants, mentre abandonem el llegat històric de la nostra vila, que crec que mereix respecte dels nostres governants. No podrà dir el nostre Batllle local que sap de que en parlo, donat que l’Ajuntament de Vendrell te plaça reservada en aquest lloc.

D’altra banda i ja per acabar, m’agradaria tancar aquesta petita reflexió en clau d’article, dient que potser no hi ha diners per arreglar l’eix històric de la nostra vila, pot ser es aquesta idea meva un tant esbojarrada, i per això no interessa als nostres Governants, per això vull tancar aquestes lletres, fen-los una proposta cabal. Els proposo que si els sobre una mica de pedres de la zona de vianants, las col·loquin a aquesta vorera, que tenim virtual, davant de la calçada del Centre cívic per dotar-nos a tots d’un pas amb seguretat.

Antonio Garcia Leal

Secretari de la AAVV Tancat III