Declaració dels extreballadors del DV-Diari de Vilanova

Els exintegrants de la plantilla d’Edicions Comarca 17, empresa editora del setmanari DV-Diari de Vilanova, ratifiquem les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació relatius a l’acomiadament en bloc de tots els seus treballadors, i expressem la nostra total manca de vinculació amb el nou projecte de DV que ha sortit als quioscos aquest divendres, 19 de maig. Per aquest motiu, volem donar a conèixer a l’opinió pública la següent declaració:

Lamentem la pèrdua d’una capçalera històrica a la capital del Garraf. A partir d’aquest moment, Vilanova es queda sense un actiu cultural i social, capaç de vertebrar la ciutat i la comarca.

La pèrdua del DV-Diari de Vilanova és fruit d’un procés que arrenca el 2008, quan el Diari de Vilanova va començar a experimentar pèrdues econòmiques, fruit de les quals la plantilla va patir els efectes d’un concurs de creditors i de dos períodes intermitents d’EROs de reducció de jornada. Aquesta primera etapa es va saldar amb un total de deu acomiadaments. Un segon concurs de creditors, aquest cop de tancament, va conduir fa dos anys a la venda del rotatiu a Edicions Comarca 17 per part dels anteriors propietaris, l’empresa Diari de Vilanova.

Els treballadors denunciem la mala gestió empresarial duta a terme pels propietaris de totes dues societats. Lluny d’aportar viabilitat al projecte, l’adquisició del setmanari per part d’Edicions Comarca 17 ha comportat noves dificultats i una creixent precarització en les condicions de treball de la seva unitat productiva. Així, des de l’estiu passat s’han anat acumulant mensualitats impagades i tots els acomiadats han perdut el seu lloc de treball sense cobrar ni indemnització ni les quantitats pendents. Als sis acomiadats dels darrers dies, se n’han d’afegir tres més a mitjans d’abril.

La plantilla d’Edicions Comarca 17 ha estat conscient de la situació difícil de l’empresa. Per aquest motiu, hem tirat endavant amb la nostra feina i no entenem el mal tracte rebut durant aquests darrers mesos, fins l’extrem que mentre érem a l’espera d’una reunió amb l’advocat de l’empresa, preparant l’edició d’aquest divendres 19 de maig, vam descobrir que paral·lelament s’estava editant un periòdic sota la marca DV per al mateix dia. En els crèdits d’aquest nou producte no hi surt cap dels sis acomiadats.

Els treballadors tenim una experiència professional de dècades al Diari de Vilanova i ens agrada pensar que hem traslladat als lectors una informació independent, veraç i rigorosa, fins i tot en els moments més durs. Pensem que amb la nostra tasca hem contribuït a la cohesió social de la comarca i se’ns dubte estem convençuts que si el diari ha sortit tots aquests anys al carrer ha estat gràcies a l’esforç del seu equip humà.