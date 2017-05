Comunicat davant la petició del govern sociovergent de dimissió d'una regidora i l'anunci de presa d'accions legals

Des d’ERC estem perplexos arran del comunicat del govern en què demanen la dimissió d’una regidora del consistori. Des del punt de vista d'ERC les mesures, que el govern ha anunciat, responen a una actitud reactiva, poc raonada i sobredimensionada. Una mostra clara de debilitat i immaduresa política.



Entenem que el càrrec de confiança del govern afectat emprengui les accions legals que consideri oportunes però l'actitud del govern és totalment desmesurada. Han anunciat accions legals sense esperar ni donar l'oportunitat a la regidora a poder explicar-se o rectificar.



Aquest tipus d'actuacions poden crear un precedent perillós, que pot afectar negativament el funcionament del plenari i la lliure expressió dels posicionaments polítics de cada grup. Políticament no es pot actuar amb amenaces judicials sinó que cal apostar pel diàleg i l'entesa entre la pluralitat política de la nostra societat.



Denunciem també que per aquest fet el govern aturi la dinàmica de treball per la ciutat i anul·li les reunions de comissions informatives i del POUM que ja estaven convocades aquests dies. Això posa de manifest l’enrocament i la manca de diàleg del govern. Des d'ERC ens desmarquem dels partidismes i demanem al govern que prioritzi la ciutat i no els seus interessos.