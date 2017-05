¿Por qué España tiene los autónomos más caros de Europa?

Pues hasta hace muy poco, no comprendía porque los autónomos españoles son los que más pagan impuestos de toda Europa.



Eso de pagar más de 200 euros por mes facturando nada, poco o mucho, es evidente que no invita a querer desear poner nuestra propia empresita o comercio.



Sobre todo cuando a alguien se le ocurre la idea de comenzar una actividad comercial, el solo hecho que el estado no te ayude y solamente quiera exprimirte antes de facturar, es de por si una injusticia.



¿Pero por qué esto es así?, si en el resto de Europa se paga lo siguiente, a saber:



En Austria

El autónomo pagara en función de los beneficios que obtenga, y además, está obligado a contratar un seguro médico.

En Bélgica

Los autónomos en este país no tienen cuotas mensuales.

En Dinamarca

Aquí no tiene cuotas mensuales ni tampoco tiene que pagar por registrarse como trabajador autónomo, en lo que respecta a los impuestos, pagará entre el 25% y el 49% de los beneficios obtenidos. Beneficios, no facturado, es decir, si no hay beneficio o es muy poco, no pagarás nada.

En Finlandia

Tampoco aquí los autónomos tendrán que pagar cuota alguna, eso sí los impuestos, según beneficios obtenidos oscilaran entre el 20% y el 21,59%.

En Francia

El primer año los autónomos no pagan nada, luego la cuota será del 12% en actividades comerciales, del 18,3% en ventas de profesionales liberales y el 21,3% de las ventas de servicios. Además el autónomo tiene derecho a asistencia sanitaria y jubilación, así como a incapacidad temporal y una pequeña pensión.

En Grecia

Hay que pagar por darse de alta como autónomo y además pagar una cuota mensual de 50 euros el primer año, que irá subiendo en años sucesivos.

En Holanda

La cuota anual de un autónomo es de 50 euros. Además tienen que suscribir un seguro médico, cuyo coste es de aproximadamente unos 100 euros mensuales.

En Irlanda

Los autónomos no pagan más que el 4% de impuestos sobre su facturación anualmente.

En Italia

Los autónomos pagarán en función de las ganancias; sus impuestos serán del 20% sobre sus beneficios.

En Portugal

Los trabajadores autónomos en este país no tienen que pagar ninguna cuota por inscribirse ni mensualmente, tampoco tendrá que pagar IVA.

Conclusión:



Es decir, y cómo podemos comprobar, España es lejos el país más injusto y el que más castiga a sus trabajadores autónomos de forma indiscriminada. Y esta realidad actual, ha sido así tanto con el Partido Popular como con el Partido Sociolisto del PSOE.



Y la conclusión es más sencilla de lo esperado. Tanto el PP como el PSOE, han hecho acuerdos con los grandes empresarios españoles para tener salarios bajos. Así de sencillo y cruel.



Es decir, si ser autónomo es un beneficio para España, si la gente común se anima a poner su pequeña empresa y jugar su capital e inversión en poner un negocio, quedará menos gente para ofrecer al mercado laboral, y por lo tanto, menos gente que se ofrece para trabajar con salarios fijos en las grandes empresas.



Esto implica que tendrán que pagar buenos sueldos, simplemente porque hay poca “oferta de empleo” de trabajadores.



En cambio sí ser autónomo se transforma en una tortura y más del 50% fracasa en los primeros 6 meses en su motivación de ser un pequeño empresario, si o si caerá en una enorme masa de habitantes que buscan empleo y esto hace que las empresas paguen sueldos bajo, porque la “ demanda de empleo” es enorme.



Es simple economía de primero de la universidad, y así nos va…



Como verán queridos compatriotas, tanto el PP como el PSOE quieren tener cuotas altas para los autónomos y además cuantos más fracasen mejor, para que las grandes empresas amigas paguen menos salarios a sus trabajadores.



Es simple, ¿no?



¿A que así tan cruel e injusto no lo habíais pensado?





Martin Grondona

Co-Fundador de PODEMOS CUNIT