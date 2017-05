El comerç al Francàs, espera solucions per l’aparcament de l’Ajuntament

Des de la Xarxa Vendrellenca valorem positivament el recolzament dels grups del Ple municipal de la nostra moció per crear un aparcament limitat i els agraïm el seu recolzament.

La nostra organització vol agrair al grup de Si es Pot Vendrell la presentació de la proposta de creació del aparcament per limitat a la zona comercial del Francas que van enviar als grups del Ple, des de la nostra organització i els comerciants del Francas, i als grups Som Poble,Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Plataforma per Catalunya el seu recolzament que va suposar que la nostra moció quedes aprovada.

Hem de lamentar el vot contrari del equip de Govern, composat per PSC, PDCAT, i l’abstenció del PP, que van argumentar, que no es possible fer l’obra per que hi ha un informe tècnic que ho impedeix, i volem reiterar a la reunió del 6 Març on estaven l’Alcalde, el Senyor Kenneth Martínez, Regidor de Promoció Economista i senyor Marrasé Regidor de Via Publica, van acordar presentar-nos en 15 dies el projecte de obra a les voreres, per que sol·licitéssim una servitud de pas als veïns i una proposta provisional per la Setmana Santa; en aquella reunió, no van parlar d’informe tècnic que impedís l’obra a les voreres.

Des de la Xarxa Vendrellenca, lamentem que el regidor de Promoció Econòmica ni l’Alcalde, no s’hagi posat en contacte amb nosaltres des de que van parlar amb ell el dia 6 Març, ni tan sols, després d’enviar la proposta de moció el 5 de Maig. I que el Regidor de Via Publica, ho hagi el dia 15 de Maig; es a dir un dia abans del Ple, per dir-nos que s’està treballant en una prova pilot per crear aparcaments, sense

donar-nos cap document de proposta que concreti el que estan fent.

Volem destacar, que donat que el Govern ens va dir, que estava treballant en una proposta pilot, per crear un aparcament alternatiu, des de la Xarxa Vendrellenca, tornarem a sol·licitar una reunió amb els regidors i l’Alcalde, per saber quina es aquesta proposta i quan es posarà en marxa, per que el comerç necessita

solucions.

Per últim volem deixar clar, que nosaltres vam enviar la proposta de moció als grups PSC, PDCAT, PP, Ciutadans, ERC, Som Poble, Si es pot, i que per lo tant lamentem, les afirmacions del senyor Merino del PP al Ple, on va dir que a ell no li va arribar la proposta, per que nosaltres, la vam enviar al correu que hi ha a la Web del Ajuntament, gmpp@elvendrell.net en el mateix correu, que a la resta de grups el mateix dia 05 de Maig.