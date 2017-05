Ser pobre intencionadament i no saber-ho

La globalitat té coses bones i dolentes. Entre les bones està l'arribar a coneixement al que d'una altra forma seria molt difícil accedir. Per tant sento que aquesta és una bona oportunitat per no demonitzar-la donant-li complert agraïment per aquesta possibilitat. La causa d'aquesta amable entradeta és la figura d'un personatge atípic i controvertit d'aquests que apareixen per convertir-se en “gurus” d'alguna especialitat.

Se'ls reconeix més pels seus èxits que per les seves formes d'aconseguir-los. També per les polèmiques que generen debats intensos que els situen al límit del bé i del mal. Pot equiparar-se a l’Amancio Ortega de Xina. Empresari, milionari i clar, xinès. Tres coses que a priori costa encaixar en un perfil, vist des de la mentalitat occidental. Intueixo que aquesta visió va carregada d'estereotips sobre els secrets ocults de l'imperi comunista xinès. La seva desimboltura és probablement equivalent a la senzillesa amb la qual expressa les seves teories portades a la pràctica. La seva empresa es diu Alibaba Group (阿里巴巴集团), la qual cosa inspira a qualsevol (jo inclòs) a completar la frase amb un previsible “40 amics de l'aliè”. Tal vegada ho sigui o no, la qüestió que ens ocupa avui són algunes idees de l'empresari Jack Ma relacionades amb els hàbits de comportament en les persones. Les preocupacions dels nostres clients confirmen algunes de les seves esquinçadores afirmacions sobre rics i pobres.

Ser convidat habitual als fòrums econòmics mundials dóna llicència per afirmar coses que dites per un anònim al carrer no serien apreciades. Xoca a molts que un ric pari la seva atenció a parlar de la riquesa des del comportament dels pobres. Mirat amb detall és molt coherent. Amb això està explicant un camí a l'èxit pels que fugen de comportaments que condueixen exactament a no aconseguir-ho. Això pot sonar molt evident. No obstant, des de la meva experiència afirmaré que la distància entre el que diem voler i el que realment estem disposats a aconseguir, està en el comú per darrere de la línia visual de l'horitzó. O el que és el mateix: invisible a la veritat.

És tan dur com a cert escoltar que és impossible satisfer a les ments pobres. Cal raonar les diferents possibilitats reals que s'obren quan aquesta situació és afrontada amb una anàlisi crítica.

Heus aquí algunes d'aquestes opcions (tan dures com a abundants):

“A les persones amb mentalitat pobre…

• Dóna'ls alguna cosa gratis, i pensen que és un parany.

• Digues-los que és una petita inversió, diran que no guanyaran molt.

• Convida'ls a invertir en la seva ment, et responen que ho faran quan tinguin diners.

• Convida-les a invertir en gran, diran que no tenen diners.

• Convida'ls a provar coses noves, et diran que no saben com fer-ho.

• Convida'ls a un negoci tradicional, diran que és difícil de fer.

• Digues-los que és un nou model de negoci, et diran que és una estafa.

• Digues-los que iniciïn un nou negoci, diran que no tenen experiència.

Les ments pobres tenen algunes coses en comú:

Ells estimen preguntar o "investigar" en Google, escoltar als amics que estan tan desesperats com ells. Pensen més que un professor universitari i es mouen menys que un cec guiant a un altre cec.

Només cal preguntar-los, què volen fer? No son capaços de respondre.”

L'explosiu d'aquest silenci que s'escolta no és que es produeixi, és que no finalitzi amb una presa de consciència que permeti a aquesta persona adonar-se de la situació en la qual es troba. Després, prendre un altre camí diferent serà sempre la millor alternativa per canviar una mentalitat pobre que fa miserables als qui la practiquen voluntàriament. Ells dediquen la seva vida sencera a esperar i esperar trens que mai van programar la seva sortida.

És possible que posis peròs i excuses. Fer-ho no provoca una altra cosa que dilatar l'agonia o disfressar la teva realitat. Si optes per això et quedaràs on estàs sense més. Solament tu pots canviar-ho amb acció.

Em dóna que preguntar-te…

Què pots revisar en relació amb això, centrant-te en tu i en com et maneges?

Pots ser que estiguis formant part d'una legió de persones que tenen actituds i comportaments propers i que no t'hagis adonat. Si aconsegueixes el moment de sospitar que alguna cosa pot tenir a veure amb tu, necessites un canvi, una posada a punt que et permeti sortir en una altra direcció. Una que sigui sana, positiva, ecològica i conseqüent amb els somnis que en algun moment t'han visitat. No es tracta de sortir de l'ou per trobar-te amb la riquesa desmesurada. Una gran majoria segueix sent pobra envoltada de milions (fins que els hi gasten). Llavors tornen a ser més pobres perquè han afegit a la seva falta d'actitud i nul·la capacitat d'administració, la vocacional falta de diners.

Substituir comportaments i idees en aquest assumpte té a veure amb objectius que et condueixin a aconseguir un alt grau de felicitat amb tu mateix, traslladant aquest estat als que vols. És en resum una bona alternativa enfront de les quals t'ancoren als escamots de cua.