El preu de la mort, del servei al negoci

El preu de la mort, que ha anat incrementant des de la liberalització ordenada pels governs del PP d’Aznar i, més recentment, per normativa europea, és un problema que pateixen molts catalans i, per descomptat, també els i les penedesenques.

El cost que està assolint enterrar un ésser estimat, i que avui podem definir com a irracional i exagerat, ha arribat a límits insostenibles i cal que des del poder polític s’actuï per a revertir aquesta injusta situació.

A parer de la CUP, qualsevol servei considerat bàsic no hauria d’estar subjecte a les lleis del lliure mercat, sinó que hauria d’estar en mans del poder públic. Tenim excel·lents exemples de l’impacte positiu que té en la vida de les veïnes i veïns el control públic de serveis bàsics, vegem-ne dos a tall il·lustratiu:

A Vilafranca, sense anar més lluny, tenim una empresa d’aigües amb beneficis any rere any i que pot oferir preus raonables per a aquest servei.

A la ciutat de Reus, amb una població quasi idèntica a la de l’Alt Penedès, l’empresa pública que gestionava el servei funerari (avui liberalitzat, i abans només prestat en qualitat de monopoli) obtenia cada any beneficis generosos.

Però el millor del cas no és poder obtenir beneficis econòmics, sinó que gràcies a una gestió pública, podem garantir un bon servei que, alhora, sigui a preus assumibles per a totes les famílies, sigui quina sigui la seva situació econòmica, així com garantir que les treballadores presten el servei en unes condicions dignes.

Aquest abril hem posat diversos models de gestió dels serveis funeraris que podríem assumir des de l’àmbit comarcal (gestió consorciada i empresa pública) damunt la taula. Ho hem fet presentant una mateixa moció a diversos ajuntaments on la CUP tenim representació al ple, en tots ells la proposta ha rebut un suport quasi unànime i esperem que durant aquest mes en siguin encara més.

A més a més, a Vilafranca el context ens acompanya, ja que actualment està en revisió l’ordenança que regula els serveis funeraris de la vila i que ha d’acabar amb l’existència d’anomalies tan greus com el fet que des des de l’empresa de serveis funeraris no es publiquin correctament els preus o no s’ofereixin els serveis bàsics.

Des de la CUP treballarem perquè la creació d’una empresa funerària pública comarcal sigui una realitat, per acabar amb els abusos del monopoli actual, uns abusos que la liberalització del sector no garanteix que deixin de produir-se, i perquè, com diu el lema, la mort deixi de ser un negoci.

Marcel Martínez

Regidor CUP de Vilafranca