Som VNG qualifica de farol les amenaces del govern contra la regidora Marta Jofra

El passat divendres el govern municipal va anunciar que prendria accions legals contra la regidora de la CUP Marta Jofra, si aquesta no dimitia i rectificava per les seves declaracions a la televisió local. Aquestes declaracions al programa Sessió Plenària expressaven els dubtes sobre el Sr. Xavier Isart, Coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, tenint present el seu paper com a gestor de dos macroprojectes urbanístics a Manresa i Sabadell que van fer fallida

Des de Som VNG entenem que la reacció del govern municipal i del Sr. Isart és completament desproporcionada. Així doncs, d’unes declaracions en les que s’afirma que tots dos projectes van fer fallida, i que en el cas del projecte de Sabadell va tenir relació amb el cas Mercuri, extreuen una acusació pretesament infundada cap a una persona. Si es consulta l’hemeroteca es podrà veure com, efectivament, tots dos projectes van fer fallida, i que la promotora immobiliària del projecte del Parc Empresarial de Sabadell va aparèixer en trucades investigades en la causa judicial del Cas Mercuri.

Així doncs, en la versió digital del diari Expansión, es pot llegir la següent notícia en data del 23/08/2016:

La promotora del Parc Tecnològic de Manresa reduce capital un 98%

La compañía público-privada Projectes Territorials del Bages (PTB) acumula unas pérdidas de casi 15 millones de euros debido al deterioro del valor de los terrenos del parque.

Los números rojos se comen la práctica totalidad del capital de Projectes Territorials del Bages (PTB), la compañía público-privada que, entre otras actuaciones

En el cas del Parc Empresarial de Sabadell, a la versió digital de El Mundo, apareix la següent notícia en data del 25/05/2014:

Las 156 hectáreas de la discordia

[...] La recesión económica, el concurso de acreedores y la aparición de la promotora en conversaciones telefónicas investigadas en el caso Mercurio han impedido, por ahora, el desarrollo del parque y la reindustralización de Sabadell. [...]

Entenent que qualsevol acció legal contra la regidora de la CUP, Marta Jofra, no tindria cap fonament jurídic (perquè no consta que el Sr. Isart, com a gerent d’ambdós projectes, s’hagi querellat amb cap d’aquests mitjans de comunicació), Som VNG qualifica de farol aquestes amenaces, i considera que es tracta d’una nova campanya de difamació del govern sociovergent contra l’oposició. Aquesta campanya de difamació té com a causa l’aïllament del govern, i la seva incapacitat d’assolir acords polítics amb la majoria del Ple. Aquesta seria, a més, la tercera campanya de difamació. Primer va començar a difamar contra assessors de Som VNG, després contra ex-membres del govern, i ara ho fa contra la CUP. Aquestes campanyes tenen un únic objectiu: desviar l’atenció del debat polític per cobrir el desgovern al que ens ha portat la sociovergència.

Som VNG mostra el seu total suport a la regidora Marta Jofra, i exigeix al govern de Vilanova i la Geltrú una rectificació pública. Aquest tipus d’actuacions podreixen la política municipal, transformant-la en un espectacle ridícul, propi de la premsa rosa. Així doncs, la candidatura ciutadana expressa la seva preocupació per la deriva de la política municipal vilanovina en els darrers mesos, i considera que cal posar fi a aquest circ.