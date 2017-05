El perquè són trànsfugues i no altre cosa

Tractaré de definir primer el significat de la paraula "trànsfuga" per tal de saber clarament el terreny que trepitgem. Així, d'entre totes les definicions què he estat buscant al respecte, la més completa i entenedora és la que hi ha a la "Viquipèdia", font de fàcil accés per a tothom. El terme trànsfuga es refereix textualment a "aquells representants que, traint als seus companys de llista o de grup, mantenint aquests darrers la seva lleialtat envers la formació política que els va presentar a les corresponents eleccions, s'aparten individualment o en grup del criteri determinat pels òrgans competents de les formacions polítiques que els han presentat". Vostès mateixos, més clar impossible.

Si donem per bona aquesta definició, veurem amb sorpresa i incredulitat, cóm al llarg de les darreres setmanes, la Sra. Ariadna Llorens i el Sr. David Montes s'han negat a reconèixer la seva condició de trànsfugues davant de l'opinió pública. Sincerament, no s’entén la raó per la qual malbaraten el seu temps i el dels altres, amb declaracions i escrits en els quals tossudament no volen assumir la evidència de la seva condició. Aquesta obstinació malaltissa per no reconèixer tal com és la realitat que els envolta, resulta altament preocupant i perillosa.

Preocupant, perquè utilitzen un llenguatge molt poc concret en tractar d'argumentar un comportament polític, plé de confusions i de vaguetats indeterminades. Tòpics com ara "servir millor a la ciutat", "qüestions de principis", etc., fan pensar que es defuig obertament de les qüestions polítiques de fons que han originat aquesta fugida cap enlloc. A no ser que temes estrictament personals i poc coneguts, siguin els que hi ha darrere d'aquest veritable despropòsit.

S'entén així que els dos trànsfugues, s'expressin com si la seva qualitat de Regidors l'haguessin adquirit en un sistema electoral de llistes obertes i no pas en un de llistes tancades. En aquest darrer cas, com és sabut, es prioritza un programa de Govern per damunt de les persones que l'han de dur a terme. Agradarà més o menys, però és el sistema vigent en l'actualitat i sota el qual varen ser anomenats Regidors. Mentre no les canviem entre tots, les regles del joc són aquestes. El mateix sistema per cert, que va permetre que un d'ells, el senyor David Montes Muñoz, accedís a la Regidoria per la prèvia dimissió d'en Gerard Figueras Albà, que va ser cridat a altres, i més altes, responsabilitats de País. Curiosament llavors sí que van acceptar les regles del joc. No s'hi val, doncs, tergiversar-les més tard a conveniència pròpia. Cap tipus de raó ho justifica. Qüestió, aquesta sí, de principi democràtic.

Perillosa, perquè quan hom accepta d'anar en una llista electoral tancada, per aquest sols fet, ja està assumint i fent seu un projecte programàtic determinat, el qual es compromet a aplicar i a executar en cas de majoria suficient. No em passa pel cap com es pot dir a les persones que varen confiar en aquell programa electoral que, per tal de fer-lo possible, han decidit de ser Regidors no adscrits a meitat de legislatura; és a dir, deslligar-se unilateralment dels compromisos polítics prèviament adquirits amb la seva candidatura i amb tota la ciutadania.

Aquestes sí que són qüestions de principis. De principis democràtics però. La falta de respecte pel més alt d'aquests principis, que és respectar la decisió de la majoria del poble expressada a les urnes, desautoritza per sempre a qui els banalitza i els invoca frívolament.

Cóm es pot estar alhora a "Missa i repicant" ?, ens preguntem ara mateix molts ciutadans. És a dir, en dos llocs diferents i antagònics durant una mateixa legislatura. Cóm es pot pretendre que això sigui percebut com a coherent per la ciutadania? I sobretot, com es pot dir que "d'aquesta manera podrem ser més útils a Vilanova i la Geltrú"? De debò és aquest el seu veritable nivell de responsabilitat política i de capacitat d'anàlisi, senyora Llorens i senyor Montes ?

Sàpiguen que amb la seva actuació estan dilapidant el seu propi futur polític. Futur, per cert, què, si ja s'intuïa fosc i tenebrós, ara mateix ja sembla sense cap recorregut possible. Efectivament, es varen equivocar quan decidiren formar part de la candidatura de CiU, però s'estan equivocant molt més ara, quan intenten justificar la seva actuació política amb cortines de fum i fugides cap endavant, que no condueixen enlloc.

Cada dia està més clar que el millor per la ciutat és la seva immediata dimissió pel bé de tots. De fet, ja han passat a la història de Vilanova i la Geltrú com a dos trànsfugues que seran recordats amb gran tristor i que no hauran deixat cap emprenta positiva del seu pas pel Consistori.