El govern lamenta l’acomiadament dels treballadors i treballadores i la liquidació de l’empresa editora del Diari de Vilanova

El govern de VNG expressa la seva preocupació davant de l'inici de liquidació de l'empresa editora del Diari de Vilanova, Edicions Comarca 17, i l'acomiadament dels treballadors i treballadores. El govern de la ciutat creu fermament en els mitjans de comunicació locals perquè afavoreixen la cohesió social i són un element bàsic per la pluralitat informativa, per això lamenta el final del projecte comunicatiu del setmanari Diari de Vilanova i les conseqüències que aquest fet ha comportat.

En l'inici de la darrera etapa d'aquest mitjà de comunicació, ara fa dos anys, l'Ajuntament va posar facilitats per tal de garantir la continuïtat de la publicació, però malgrat això, no ha subsistit.

El govern municipal creu que ha fet el que pertocava fer i recorda que el Ple de l'Ajuntament de Vilanova, l'any 2012, va aprovar per unanimitat una moció que deia, en referència al Diari de Vilanova, “l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de tenir un paper actiu i mediador, amb la voluntat de contribuir a intentar resoldre les dificultats de les empreses locals i el manteniment dels llocs de treball.”

L'Ajuntament de la ciutat, un cop coneguda la situació de l'empresa editora i l'inici del procés de liquidació, dóna, per un costat, tot el suport als treballadors i treballadores acomiadades i, per l'altre, vigila l'acompliment del procediment legal establert per tal que es garanteixin els interessos públics.

D'altra banda, des del govern municipal es vol posar de manifest que qualsevol iniciativa comunicativa ben fonamentada que sorgeixi dins de l'àmbit local serà tractada per part de l'Ajuntament, tal com ho ha estat sempre, donant-li suport dins de les possibilitats de l'administració local. Aquesta és una línia de treball que consta en el Pla d'Actuació Municipal, que en l'apartat d'impuls de l'activitat econòmica de la ciutat inclou una acció que aposta per “treballar per la consolidació del projecte de suport a empreses locals de comunicació”.