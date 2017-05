Demanem al govern que insti a Mª Victòria Ripollès a retornar els diners emprats en la seva defensa a les arques municipals

La segona setmana d’aquest mes de maig l'Audiència Provincial de Barcelona ha confirmat la sentència que condemna l'exalcalde Jordi Girona i a la secretària municipal Mª Victòria Ripollès a nou anys i a cinc anys i sis mesos d'inhabilitació respectivament, per a qualsevol feina o exercir un càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació.

Dita sentencia, recordem, ferma, de l’Audiència Provincial de Barcelona confirma així els delictes i penes dictades el passat octubre pel jutjat penal número 3 de Vilanova i la Geltrú. En aquell moment, l’arquitecte Josep Soler i l’aparellador Miquel Cols van acceptar els delictes i, per tant, les penes a complir. Tanmateix, l’exalcalde Jordi Girona i la fins ara secretària Mª Victòria Ripollès van optar per recórrer-la. L'actual sentència desestima ambdós recursos. Alhora, la causa a la Sra. Mª Victòria Ripollès retorna al jutjat número 3 de Vilanova per investigar si hi havia una possible comissió d’un delicte de falsedat documental.



Les costes de la defensa de la secretària han estat assumides per l'ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos tot i la disconformitat de tots els grups municipals de l'oposició. El govern municipal del PSC, sempre ho ha argumentat al·ludint a la presumpció d’innocència dels encausats i al fet que ho farien per qualsevol treballador/a de la Casa de la Vila.

És per tot això fins ara esmentat que el grup municipal Poble Actiu-CUP proposa al Ple de l'ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos els següents, ACORDS:

1 – Demanar al govern municipal del PSC que insti a la fins ara secretària Mª Victòria Ripollès que retorni els diners invertits en la seva defensa a les arques municipals.

2 - Fer públic als mitjans de comunicació locals la sentència condemnatòria a l'exalcalde i la secretària municipal com un exercici de transparència i el retorn dels diners per part de la secretària.

3 - Fer públiques als mitjans de comunicació locals les factures pagades des del govern del PSC per a la defensa de la secretària.

4 – Que el govern municipal encarregui a la Diputació de Barcelona una auditoria interna per deixar fora de dubte que hi hagi hagut aquesta falsificació documental, causa encara oberta contra la fins ara secretària Ma Victòria Ripollès.