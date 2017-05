Posicionament de 3 alcaldes de Sant Sadurní sobre ‘Can Guineu’

Carles Querol

Marcel Gabarró

Joan Amat

Alcaldes de la Vila, 1979 – 2011

Els sota-signants, alcaldes de la Vila de 1979 al 2011, voldríem fer-los avinent un seguit de gestions que, conjuntament i de comú acord, hem dut a terme des de fa un parell d’anys, sobre el tema de Can Guineu.

L’objectiu de les quals, no ha sigut cap altre que moure –“sacsejar”- el què per nosaltres, i força convilatans, era un tema adormit, des que, l’any 1988, tres Cases de cava –Codorníu, Freixenet i Juvé-Camps-, van adquirir-ne la propietat i, l’any 2000, va morir l’usufructuària Sra. Maria Teresa Mir.

La darrera acció que s’havia realitzat fou l’exposició (2010) de les propostes que s’havien presentat al concurs de projectes de remodelació i aprofitament que el Consell Regulador del Cava, a instàncies de l’Ajuntament presidit llavors per Joan Amat, havia subvencionat. A partir d’aquella acció, el tema s’havia adormit. Mentrestant l’edifici s’anava deteriorant: les palmeres del jardí van haver de ser tallades, la façana apuntalada en alguns punts, les cobertes intervingudes per goteres, el pati interior deteriorat, etc.

Des del primer moment vam convenir que no era missió nostre –ens hem auto-anomenat els 3 A- posar-nos al davant de res, sinó d’empènyer i animar a possibles iniciatives. Com així va ser quan vam entrar en contacte (juny 2015) amb Maria Coll, Xavier Roig i Elena Olesa, -el grup dels “3 E” (tres emprenedors), els nomenem- que amb contacte amb d’altres membres de petites empreses s’havien mogut, però que en el moment que hi vam contactar feia un temps que ells mateixos consideraven el tema en un atzucac.

Era una obvietat que per qualsevol cosa que es volgués fer respecte Can Guineu s’havia de parlar amb els “3 P” (tres propietaris), i així, d’acord amb els “3 E” i, després d’haver assumit que “la idea” i proposta dels quals era una bona base com a punt de partida, vam mantenir els contactes.

L’objectiu era molt clar i precís: posar-los davant dels seus propis compromisos adquirits en el moment de la compra de Can Guineu: destinar-ho, conjuntament amb la resta de cavistes sadurninencs i de tot el sector, a la promoció del CAVA. Havien passat trenta anys de l’adquisició i vint de la mort de la inquilina, i no s’havia fet res a Can Guineu. Tot i que van tractar el tema amb al Consell Regulador del Cava, sense èxit. En part perquè el CRC, pertanyent al Ministerio de Agricultura, rebia d’aquest serioses dificultats; en part perquè no hi havia, n’hi ha en el sector, ganes de traslladar el CRC a Sant Sadurní, com en un principi es demanava.

En primer lloc ens adreçarem a Josep Lluís Bonet, (maig, 2016) que va entendre la nostra iniciativa, s’hi va apuntar i ens va adreçar al President del CRC. En aquesta entrevista (juliol 2016) ens va quedar clar que el CRC mai vindria a Sant Sadurní i que els 3 P no tenien clar què havien fer. La conclusió de la conversa amb Pere Bonet va ser que ell mateix concertaria una reunió dels 3 P amb nosaltres, els 3 A. Després de força mesos ens vam assabentar que els 3 P el què havien fet era anar a veure l’alcaldessa de Sant Sadurní, i que havien tractat de passar la propietat de Can Guineu a l’Ajuntament, amb uns tractes que, a partir de la roda de premsa de l’alcaldessa, de la nostra entrevista amb ella (13 març 2017) i de la informació que va passar a la Comissió Informativa i al Consell de Turisme (3 maig 2017) i, finalment, les darreres declaracions a Ràdio Sant Sadurní en les que afirma que “esperem ben aviat de signar un preacord per adquirir Can Guineu”, s’han aclarit com a compra-venda: l’Ajuntament adquiriria Can Guineu per 300.000 euros.

Després de la roda de premsa de l’Alcaldessa, (desembre, 2016) en la que informava a la ciutadania d’aquests contactes, nosaltres vam mantenir entrevista amb ella, i el regidor de Turisme, en la que li exposarem les nostres gestions i els nostres criteris.

Veient que l’alcaldia, pel que ha precisat a la comissió corresponent i al Consell de Turisme, en el què hi ha representades entitats de la Vila, i a la Ràdio, dona per ferma la seva idea d’adquirir Can Guineu, mostrant que té els diners provinents de la venda de patrimoni, considerem que nosaltres hem arribat al final de la nostra inicial proposta, perquè el tema s’ha mogut. Això ens porta a aparcar les nostres gestions i donar-les per acabades. Però no sense abans donar-ne compte a l’Ajuntament, mitjançant els Grups Municipals, fent-los arribar aquesta carta/informe.

Per acabar ens permetem la llibertat d’exposar els nostres criteris i suggeriments:

1r.- Ens sembla indispensable, en primer lloc, tenir una idea clara sobre què s’hi vol fer i s’hi pot fer, a Can Guineu.,

2n.- Caldria comptar amb una base mínima d’interessats i compromesos en la idea.

3r.- En conseqüència, caldria elaborar una avant-projecte que servís per poder explicar bé la idea, captar més interessats i gestionar possibles ajudes oficials.

4rt.- L’Ajuntament ha de ser conscient que a partir que en fos propietari seria el responsable del seu manteniment.

5è.- Entenem que els tres propietaris, si volen ser fidels al compromís que van adquirir entre ells mateixos, de dedicar Can Guineu al Cava, no poden ara passar-lo a la Vila, posant l’Ajuntament davant d’una opció de compra. Al contrari, coherents amb la seva intenció inicial, el lògic seria que comencessin per fer la cessió gratuïta de Can Guineu com el principi d’una operació destinada a continuar les aportacions del Centenari de la Fil·loxera i el Cava, les dels JJ OO, en la subseu de Sant Sadurní, i les de la Fassina de Can Guineu per una promoció i consolidació de la Vila i el Cava, en l’objectiu, tants anys perseguit, de fer de Sant Sadurní d’Anoia una digna capital del Cava.