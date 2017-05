Com crear una ciutat intel·ligent?

Ciutat intel·ligent (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.

A Vilanova i la Geltrú, el pla estratègic té la finalitat de promoure el sector marítim, la pesca i la ciència nàutica en una regió costanera amb l'ús adequat i el bon govern de les eines tecnològiques disponibles a la comunitat, l'atracció de talent i valor a la regió.

La idea principal és observar el sector marítim en el seu conjunt i obtenir diferents sinergies per a un bon desenvolupament social i econòmic. Una ciutat marítima intel·ligent per fer créixer l'economia blava.

Es parteix d'un objectiu inicial de com podem millorar tenint en compte la pesca sostenible i la cultura social local. Ens preguntem què pot portar a la comunitat científica i la tecnologia actual a la comunitat de pescadors, específicament a la confraria de pescadors. Quines relacions es poden crear entre els agents socials, tècnics i científics de les diferents comunitats (gent de mar, els científics, tecnòlegs) per aconseguir una economia sostenible i aconseguir el bé comú? Com podem comercialitzar el peix i marisc fresc, tenint en compte els principis de l'eficiència energètica i l'aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial al mercat, i com podem assegurar la transferència de tecnologia de la investigació?

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem la conferència gratuïta (prèvia inscripció) sota el títol “Creació d'un Market Place para una smart maritime city” el proper dijous 1 de juny de 2017 a les 18 h a l’edifici de Neàpolis.

Ramon Codina farà un recorregut de la idea al concepte de ciutat intel·ligent. I ens explicarà com podem crear una ciutat marítima intel·ligent a través de la seva planificació, disseny, verificació i execució.