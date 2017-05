Per garantir uns preus justos en serveis funeraris la clau és el control públic

Les empreses funeràries actuen de forma poc ètica i s’aprofiten del dolor de les famílies. Aquesta és la forma de fer i que va denunciar ERC en un acte per debatre sobre models de gestió de serveis funeraris i per plantejar de quina manera es poden garantir preus justos.

L’objectiu que persegueix ERC es resumeix en assegurar que “el servei no només ha de ser bo, sinó que ja de ser just” i per aconseguir-ho la portaveu del republicans va exposar novament que “cal que des de l’ajuntament es faci un control de preus i del servei per evitar l’abús intolerable de les funeràries”. En aquesta línia l’economista Enric Llarch va desgranar com funciona el negoci de la mort. Llarch va exposar que el 75% del negoci de les funeràries es genera a partir de les assegurances de decés, el 5% a partir del que s’anomena “beneficència” i el restant 20% de les famílies sense assegurança. I és en aquest 20% on es fa el negoci, ja que “les funeràries són dures amb els febles, la ciutadania” fet que es contraposa amb el preu que posen a les asseguradores. Un fet aquest que es dona per la composició del mercat. Llarch va explicar que a Barcelona hi ha tres empreses funeràries que omplen el mercat, un mercat el 75% del qual està controlat per les asseguradores que se’l reparteixen, majoritàriament, entre dues empreses. “És evident que entre l’oligopoli de les funeràries no posaran d’esquena a l’oligopoli de les asseguradores”. Davant d’aquesta situació Llarch va ser clar i va reclamar que “cal fer accions per salvar les famílies d’aquest sistema”.

Model de control públic

És possible poder fer-hi front? Com es pot plantejar un model que trenqui amb els oligopolis o monopolis? Llarch va ser taxatiu a l’afirmar que “per trencar aquestes pràctiques cal competència, sense competència no és possible” però alhora va ser molt clar afegint que “la liberalització no ha funcionat”. Per tant, segons l’economista, la clau per assegurar un servei bo i just passa “pel control públic”.

Mònica Hill va sumar-se a les explicacions de Llarch i va afirmar que sense control públic es deixa a les famílies sense cap tipus de suport, i va posar l’exemple del preu de servei bàsic que els republicans han aconseguit que s’implementi a Vilafranca. “El preu bàsic havia d’estar en funcionament des del 2012... i no ha estat fins a les denuncies d’ERC que ha entrat aquest 2017... malgrat que Àltima no l’ofereix si no es demana”, una praxi “èticament reprovable” per part de la funerària i una actitud també reprovable per part del govern municipal “que no ha dut cap control envers el servei i ha actuat amb total deixadesa”. Hill va exposar la lluita d’ERC per aconseguir trencar amb el monopoli i els preus abusius i va apostar per una gestió pública del nou tanatori, un projecte que va lamentar que “no inclogui crematori”.

L’acte va acabar amb gent del públic explicant les seves experiències personals amb la utilització dels serveis funeraris i amb el convenciment que cal un Acord de Ciutat per assegurar un servei just, digne i transparent a disposició de la ciutadania.