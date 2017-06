Plantilla de la policia local de Sant Sadurní

Tema candent. Vital i primordial per les sadurninenques i els sadurninencs. Regidoria, responsable al 100 % de la seva actuació. Per tant des de l’ajuntament prendre-s’ho amb seriositat. Des de el meu punt de vista, com a ciutadà, respecte i compliment.

Hi ha havia un partit, ara al govern, fa temps estava a l’oposició, que li donava la més mínima rellevància a aquest col·lectiu. Sempre feia comparacions amb “les ràtios” que donaven altres organismes.

La plantilla de la policia local d'una població, és una matèria, una dependència, de la qual el govern municipal en té de fer bon us i sempre preservar-la davant qualsevol situació o problema. En conseqüència, el nombre dels seus agents ha de ser adequat i amb consonància amb les necessitats que tingui la vila.

Els mossos d’esquadra, bé fan, ajudant i col·laborant amb la policia local. Res a dir. Malauradament, penso que en la policia local de Sant Sadurní, hi ha una problemàtica d’efectius, contingència; és a dir les altes i les baixes han d’estar compensades pel bon funcionament del cos.

Hi ha d’haver un regidor o regidora de governació, de talant dialogant, alhora ha de ser un negociador que tracti i supervisi les condicions i les tasques d’aquesta plantilla amb mesura. Un regidor de governació responsable per una plantilla de policia local, exigent i competent.