Posicionament sobre la nova ubicació de l'Escola Pia de Sitges

Des del Partit Socialista de Sitges volem mostrar la nostra preocupació vers la nova ubicació de l’Escola Pia.

L’Ajuntament de Sitges es planteja cedir un terreny per a la construcció del nou edifici de l’escola a canvi de l’edifici on actualment es troba situada.

Cal dir d’entrada que no ens mostrem contraris a la seva construcció i reubicació. Som plenament partidaris vers qualsevol tipus d’avenç en educació, però ens preocupa que un dels punts per a la possible situació, sigui la Pineda del Poble Sec.

Un barri que ja està prou dotat d’equipaments, que per cert, podrien millorar-se. Està molt bé que el tinguin en compte, però no per a col·locar-hi una escola, sinó per pensar en les seves necessitats: les actuals i les futures. Amb la nova Escola Pia allà, el barri podria col·lapsar-se, sobretot en quant a circulació.

Si valorem les necessitats del poble, molt ens temem que amb la repercussió econòmica que suposa aquest intercanvi, el poble surt perdent. Cosa que per nosaltres és intolerable, com ho és el fet d’haver adjudicat un espai públic de manera directa.

És per aquest motiu que valorem positivament la construcció de l’escola en la zona de La Granja. En aquest punt s’agilitza la pressió circulatòria i es dona vida a altres zones de la vila.

“Senyors del #Desgovern, no tot a Sitges ha de passar pel centre, massa sovint us oblideu que hi ha més poble, que Sitges té més barris. Els quals, us recordem que existeixen i els teniu ben oblidats! I aprofitem la ben entesa per reclamar, que a banda de la reubicació d’una escola privada, hi ha un equipament públic que porta molts anys en barracons i s’hauria d’agilitzar la seva construcció: L’Escola Agnès de Sitges”.

El segon tema que ens preocupa sobre el barri del Poble Sec és la ubicació de les pistes de pàdel de la Piscina Municipal

L'Ajuntament de Sitges pretén ubicar-les tot just a l'entrada de la piscina, a l'esplanada del davant.

Tot i que l’espai està dintre de la concessió, i les pistes estan contemplades dins del pla de viabilitat, no el trobem adequat.

Aquest és un espai de lleure àmpliament utilitzat per tot el barri (possiblement el més concorregut de tota la vila), i no ens podem permetré perdre’l, i molt menys tal i com estan la resta d’espais lúdic-infantils de la vila.

Per tots aquest motius, el PSC Sitges ens vam abstenir en la votació del Ple sobre aquest punt, i demanem un replantejament del projecte de viabilitat.

Amb la imatge que mostrem a continuació és veu clarament on pretenen situar el nou edifici de l’Escola Pia i les pistes de pàdel. Tot plegat un desencert que no podem tolerar.