Tots els grups polítics sabien que el pàdel aniria sobre la plaça

Quan ara fa un any i mig que es va aprovar el Pla de Viabilitat de la Piscina Municipal, ja se sabia que l'empresa que el va redactar proposava la construcció de tres pistes de pàdel dins de la zona de la concessió, sent la plaça pública l'únic espai possible on encabir-les.

Tots els partits polítics del Ple van donar suport directe o indirecte al Pla exceptuant la CUP, que hi va votar en contra afirmant, entre altres motius, que la construcció de les pistes suposaria la pèrdua d'un espai públic amb una gran utilització per part de les famílies de les escoles de la zona i el veïnat.

Segons manifesta el regidor cupaire Xavier Nin, "un any i mig després, ara arriben les sorpreses? És irresponsable al·legar desconeixement quan la ubicació era clara des del principi i l'empresa ja té tots els permisos per iniciar les obres". Nin també apunta que "la mobilització popular és ara l'únic camí per reivindicar l'ús públic de l'espai".

Aquesta tarda s'ha convocat una audiència pública per presentar el projecte de construcció de les pistes de pàdel a la ciutadania i, paral·lelament, una concentració veïnal de rebuig.