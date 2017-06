La estela de un recuerdo

Llibre en que es narra una història d’amor entre un jove de la noblesa espanyola arrauxat i amb voluntat de servir a la pàtria i una jove tímida i insegura. Aquesta és l’excusa que serveix a l’autora per donar una visió des del bàndol nacional i monàrquic dels prolegòmens de la guerra civil espanyola. L’acció comença a desenvolupar-se en el moment de la victòria del front republicà a les eleccions municipals de l‘any 1931 i la sortida del Rei cap a l’exili. Aquesta situació és viscuda per una família monàrquica i de la noblesa espanyola amb temença. De les reaccions dels seus components i de com va evolucionar la república es forneix la història.

Almudena de Arteaga ostenta el títol mobiliari de Marquesa de Cea, es va llicenciar en Dret a la Universitat Complutense de Madrid, i és diplomada en Genealogia, Heràldica i Nobiliària per l'Institut Salazar i Castro. Després d'exercir la seva professió d’advocada laboralista va entrar en el camp de la literatura. Col·labora en Diaris i Revistes, i ha rebut alguns premis com l'Alfonso X el Savi o el Azorín, tots dos atorgats a la Novel·la Històrica. És autora d'Assaigs, Biografies i novel·les històriques, majoritàriament referits a personatges femenins, caracteritzant-se per les excel·lents descripcions de la 'vida quotidiana' que envolta els seus personatges. Les seves novel·les han assolit notable èxit a Espanya i s’han traduït a diversos idiomes. Almudena de Artega és reconeguda per la crítica com una de les mes destacades escriptores de novel·la històrica actuals. D’entre els seus títols destacaríem: La Princesa de Éboli. Eugenia de Montijo. La esclava de marfil. El desafío de las Damas, La verdad sobre la muerte del Conde Duque de Olivares. Los ángeles custodios Capricho. Cos celestial i la seva darrera La estela del recuerdo.

La Estela del recuerdo és una novel·la basada en fets reals, es presenta com les memòries d’una dona que ja en els darrers dies de la seva vida explica les seves vivències concretes en els fets que van succeir abans de la guerra civil i amb final quan la guerra ja havia esclatat.

Els protagonistes principals pertanyen a la família del Ducs de l’Infantado i com aquets reaccionen davant la sortida del Rei d’Espanya cap a l’exili. La família, monàrquics convençuts i actius protagonitzen acalorats debats sobre quina hauria de ser la reacció davant l’arribada de la república. Com es de suposar la família d’arrelada tradició catòlica i monàrquica se sent provocada per l’actitud de les noves autoritats república i conspira contra l’autoritat constituïda. Dos dels fills són militars i participen en diversos intents de cop contra la legalitat republicana, mentre el pare procura seguir amb la seva activitat econòmica i política sempre a favor de la monarquia.

D’alguna manera les conviccions familiars són les que cimentaran després els pilars del cop d’estat militar del general Franco contra la República. El discurs de la novel·la intenta justificar i explicar les causes que van portar a la dreta monàrquica i eclesial a conspirar permanentment contra la República i les seves autoritats.

La narradora i protagonista és la Maria filla dels duc de l’Infantado, una família nombrosa, conservadora, religiosa i vinculada al Rei i a l’exèrcit. La Maria jugarà un paper determinat en posar una mica d’ordre en l‘entramat familiar i el paper de cadascú en el llibre, si dos germans són militars que es posicionen a favor del cop militar s’expliquen les motivacions íntimes i sinceres de donar suport al cop, veiem com sofreixen exili però aconsegueixen escapar-se amb l’ajuda de la Maria per seguir combatent a favor dels “nacionals”, la presència dels dos germans militars serveix per d’alguna manera justificar l’aixecament això com el fet de que a la família hi hagi una germana monja sembla el pretext per explicar la situació que van viure molts religiosos en els primers moments de la república i de la guerra civil. Sembla tot plegat creat expressament per defensar la posició monàrquica però en alguns moments potser tot plegat d’un maniqueisme massa fàcil per interpretar els fets històrics en la seva complexitat sense fer un revisionisme esbiaixat de la història.

Per anar lligant tota la trama hi ha la història d’amor entre el fill petit de la família Borja, rebel, arrauxat i amb poques ganes d’estudiar i que vol seguir el camí dels seus germans i fer-se militar, abrandat defensor de la pàtria, la religió i Espanya unida i amb la Rafa una noia de la noblesa també que viu des d’una certa distància l’enamorament del noi. El tràgic final de Borja desvetlla també els ideals d’una bona part de la joventut aristocràtica que es va prendre la lluita contra la república com una causa personal i transcendent.

El llibre està ben escrit i destaca la presència de la narradora la Maria una dona valenta, excepcional que agafa les regnes familiars quan cal i ni li fa por enfrontar-se a les més dures dificultats que la vida li té preparades sobretot en un anys de lluites fratricides i en una posició difícils en un Madrid republicà ser de la noblesa monàrquica.

La novel·la és interessant pel ritme narratiu, perquè està molt ben travada però com ja hem assenyalat creiem que esbiaixada respecte als fets històrics, naturalment és del punt de vista de l’autora a través dels protagonistes.

Legítims sens dubte però poc contrastat

La estela de un recuerdo

Almudena de Artega

Col Autores Españoles e Iberoamericanos.

Editorial Planeta

Barcelona 2015