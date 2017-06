Cartelleres i papereres municipals

Les coses que no es fan “bé”, municipalment parlant, si es diuen a través de la premsa, és quan prenent nota i es duent a terme per part del regidor/a responsable. I a Sant Sadurní d’Anoia, aquesta premissa es compleix.

Una vila curosa, neta, ha de tenir papereres no només en el casc urbà (centre vila), també en els carrers adjacents. No cal fer distincions. Els veïns i veïnes han de ser satisfets. Les cartelleres municipals, públiques, al voltant de unes 50 en la nostra població, netes, clares, per a que les entitats de la vila, hi puguin posar la seva publicitat, a on es pot visualitzar els actes i activitats que desenvolupen.

Tasca té, doncs, la regidoria de via publica, per a que aquest mobiliari urbà municipal (papereres, cartelleres, bancs etc.), sigui degudament controlat amb un manteniment i supervisió adequats.

Del tema, ja hi parlat personalment amb el Sr .Toni Sisternas, i ser que està per la labor. Segurament falta, però, un seguiment precís de la distribució de cartelleres i papereres en el conjunt de la població. Havent, evidentment, de classificar aquest mobiliari en nou, trencat, malmès, vell, i reparar-lo.