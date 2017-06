Al·lucina mandarina

Uaala! Què fort! Ara sí que va de debò! No us ho creureu, jo encara estic flipant, és un canvi de paradigma! Una revolució en l’ensenyament! Una decisió que marcarà un abans i un després a Catalunya! Ja es va dir fa uns mesos però ara sí que sí, aquesta no la tomba ni el Constitucional! Esteu ben asseguts? Teniu a la vora un desfibril·lador? Doncs us ho dic, atenció: aquest juny, els alumnes de primària rebran qualificacions que no seran numèriques sinó amb lletres! Pam! Ja ho he dit.

Quan la nit del vint-i-tres de juny sentiu petar coets i piules, veieu bengales, festa i xerinola no us penseu que estem celebrant cap títol del Barça ni tampoc que estiguem celebrant l’onomàstica del rei emèrit o un ritus pagà relacionat amb el solstici d’estiu. No us confongueu. Seran les mostres d’alegria de tota la comunitat educativa –alumnes, mestres, pares i mares- per aquesta fita històrica que ens situa al capdavant dels països civilitzats. En comptes de rebre un vuit en matemàtiques, la Mariona rebrà un Assoliment Notable. Bufa! Però el millor és que en Quico, en comptes de rebre un decebedor quatre en anglès, ara gaudirà d’una relluent qualificació de No Assolit. Què? Com se us queda el cos?

Les implicacions d’aquesta iniciativa del nostre govern protoindependent són tantes! Per exemple… Perdoneu, ara m’he quedat en blanc, deu ser que se m’embussen a la punta de la llengua.

Recordeu les grans manifestacions reclamant aquesta mesura? Els anti-numèrics van ocupar tot el ferm de l’autopista des de La Jonquera fins a Amposta. El món sencer va contemplar la icònica pancarta: “Volem caminar per l’AP-AN”. O aquella altra: “Acabem amb els dogmatismes! Fora els nombres!”. Per fi tant d’esforç s’ha vist recompensat, ja només falta que prosperi la iniciativa segons la qual s’hauria d’incloure com un dels drets dels infants: “tots els infants del món tenen dret a una avaluació justa, equitativa i lliure de números”; em diuen que a l’ONU s’ho miren amb bons ulls.

Ei, fora conyes, quina altra cosa pot fer una consellera des d’un despatx que no costi ni un euro i ho vegi tothom? No és fàcil trobar res millor, oi? Podríem pensar en això que demanen de reobrir els menjadors dels instituts, o fins i tot, això de fer el menjador escolar gratuït; es veu que hi ha nens a Catalunya que no mengen tres cops al dia de manera mínimament regular ni saludable. Però clar, després ve una factura que t’ho flipes! Convidar a dinar cada dia a tota la canalla catalana! Mare meva! I no són més feliços amb el seu AS? I no és bonic també això? Au, tira! Catalunya va bé. Catalunya, va bé.