Literatura, art i ex-libris

Des dels seus inicis com a marca de propietat dels llibres, els ex-libris han estat lligats a la literatura i a les arts plàstiques. L’ex-libris, una peça artística amb valor per ella mateixa des del moment en què és objecte de col·leccionisme, és, des de temps immemorials, una expressió d’art vinculada al món de les lletres i els seus contenidors materials, que són els llibres. Almenys així ha estat fins ara, ja que les noves tecnologies estan canviant el panorama tant en l’àmbit de l’art com en l’àmbit de les lletres. Però encara som aquí mentre no desaparegui el paper, i sembla que n’hi ha per dies. Perquè el paper és el paper, ens enamora el paper! Amb propietat i encert, doncs, s’ha volgut convocar als artistes que participen en aquesta exposició sota el lema La Literatura i les Arts Plàstiques.

Aquesta és la tercera Exposició col·lectiva d’ex-libris que es fa a la Fundació Hervás Amezcua, amb seu a Gavà. Inaugurada el 4 de juny es podrà visitar fins al 30 de juny. Hi participen catorze artistes vinculats a la FHA: Esther Xandri, Damià Montes, Coia Boqueras, Mamen Zaera, Mercè Carbonell, Manuela Hervás, Paloma González, Bernabé Díaz, Mai Martín, Margarida Garcia-Andreu, Maite López, Javier Erre, Luisa García-Muro i Antonio Hervás Amezcua. Alguns són veterans en el món de l’exlibrisme en la seva faceta del gravat, com Luisa García-Muro i Mamen Zaera. D’altres, com l’escultor Damià Montes o la pintora Esther Xandri, s’han incorporat a l’exlibrisme fascinats per les possibilitats creatives que ofereix la realització d’ex-libris.

La majoria d’obres estan realitzades en la tècnica tradicional del gravat calcogràfic. Però atenent a les portes creatives que s’obren en el camp del gravat en l’ex-libris, en la mostra també es poden veure obres realitzades a la punta seca, com la de Mai Martín. O l’obra de Damià Montes, que ha realitzat un ex-libris en linòleum. L’ex-libris realitzat en aquesta ocasió per Antonio Hervàs Amezcua és un experiment que consisteix en la conjunció d’un relleu, un gofrat, amb l’estampació d’un color obtenint així un efecte visual de diverses textures sobre el paper.

Sempre el paper, ho hem dit més amunt. I és que als exlibristes ens encanta el paper, tant si es tracta d’estampar un gravat, o de dibuixar o dissenyar un ex-libris en collage, tècnica que també dóna una especial textura i bondat de combinació de formes i colors en l’acabat del disseny. Sigui com sigui, expressions culturals, com va destacar en la presentació de la mostra el crític Josep M. Cadena.

L’exposició La Literatura i les Arts Plàstiques, que, com hem dit, han estat el motiu d’inspiració de les catorze obres realitzades, es completa amb una mostra escollida de superlibris, aquells ex-libris que es troben a la coberta dels llibres, gravats a l’enquadernació, i que acostumen a pertànyer a grans biblioteques o a destacades personalitats de la vida pública. A aquesta mostra escollida de superlibris, cedida per Arturo Zaera, important col·leccionista d’ex-libris, s’hi agermana l’esplèndida exposició d’ex-libris estampats ara mateix. L’una dóna fe d’un temps ric en manifestacions artístiques i culturals, l’altra dóna fe de la vitalitat de l’exlibrisme que s’estén en els nostres dies de forma ben creativa, amb artistes que sostinguts per tècniques ben apreses, tempten amb entusiasme la renovació, l’experimentació.