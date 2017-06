Celebrem que s'estudiï la viabilitat de la creació d’una empresa pública de serveis funeraris per la comarca

La situació actual dels serveis funeraris existents a la comarca és preocupant i un tema que afecta tard o d’hora a tothom. Per aquest motiu les diferents CUP de la comarca de l’Alt Penedès han presentat a diversos ajuntaments una moció per la creació d’una empresa pública de serveis funeraris.

La moció s’ha presentat aquests darrers mesos als ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Subirats, el Pla del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Margarida i els Monjos, Sant Sadurní i Vilafranca, un total de 7 municipis on la CUP té representació, i on ha estat aprovada. Aquesta campanya ha culminat amb la presentació de la mateixa moció al ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, on també s’ha aprovat per unanimitat.

Per responsabilitat política calen mesures contundents i efectives, i la CUP pensa que des del CCAP s’han de començar a fer tots els passos necessaris perquè la comarca disposi d’una empresa pública que gestioni, des de la perspectiva de la lògica social, uns serveis funeraris públics.

El ple del Consell Comarcal aprovava el passat 8 de juny la moció en què es comprometen a iniciar un informe que estudiï la viabilitat de crear una empresa pública de serveis funeraris a la comarca. Des de les CUP de l’Alt Penedès celebren l’aprovació de la seva proposta i apunten que faran tot el que estigui al seu abast perquè això sigui possible.