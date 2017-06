La transició del cava i el llibre de Santi Borrell i el silenci del sector!

Crec que els que tenim la gosadia d’opinar sobre moltes coses, no podem passar per alt el reconeixement que ha rebut a nivell internacional en Santi Borrell amb el seu llibre sobre la història del Cava, felicitar-lo i donar-li ressò, davant el silenci clamorós dels grans del cava i de les Institucions del país, quan ha sigut reconegut com el millor llibre mundial del sector de l’any 2016. Potser no agrada que s’expliqui la història?

Però és que a més, el premi del llibre ha tingut l’oportunitat històrica de que es donés a conèixer en un moment clau de la història del Cava, quan per fi els grans elaboradors reconeixen que la política de fer grans quantitats a baix preu està ensorrant el sector i cal fer una transició anant al que molts elaboradors més petits i molts observadors ja dèiem des de fa temps: primar la qualitat per vendre a un preu just per tothom, que alhora donarà el reconeixement que es mereix el Cava en els mercats. I tant sols així preservarem també el Penedès, doncs per tenir un paisatge de primera cal que els productes que en surten també ho siguin.