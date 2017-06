Recolzem la proposta de demanar avals per la constitució de l’empresa mixta de l’aigua

Des de la Xarxa Vendrellenca recolzem la proposta dels grups Si es pot, Esquerra Republicana i Som poble per demanar informes jurídics que avalin la constitució de l’empresa mixta de gestió de l’aigua.

La nostra organització considera necessari aquest aval per part dels funcionaris de l’Ajuntament, per seguir en davant amb la tasca de creació de l’empresa mixta d’aigües, per que quedi garantit que no tornar-nos dintre d’uns anys, amb que una nova sentencia judicial tomba la constitució de l’empresa, ja que si això passes ens trobarien amb un problema jurídic i un llast econòmic molt important, per que la

constitució d’aquesta empresa mixta, comporta l’acceptació d’un préstec de 5 milions d’euros que rep la part publica, de mans de la part privada (FCC-Aqualia), que va a parar a les arques de l’Ajuntament i que durant els pròxims 25 anys tornarà dels seus ingressos la part publica d’aquesta empresa.

Nosaltres veiem molt necessari que es garanteixi jurídicament la constitució d’aquest nova empresa en un 51 % participada per l’Ajuntament, a traves d’informes dels funcionaris de l’administració local, revisats, raonats i donat el seu aval; donat que no volem trobar-nos un altre vegada amb un problema com el de l’Escola de Musica, on cap funcionari de l’administració ha assumit responsabilitats per aquest greu error, que encara esta als tribunals.