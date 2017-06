El govern vilanoví dóna suport a la utilització de serveis públics amb finalitats partidistes

Diumenge 28 de maig, la secció local del Partit dels Socialistes de Catalunya va organitzar al parc de la Torre d’Enveja un acte polític i un paella popular. Just darrera de l’escenari i a ulls de tothom es trobava un camió de Valoriza, l’empresa concessionària de la recollida de residus, de la neteja de la via pública i de part de la jardineria. El vehicle tenia la missió d’ajudar a muntar, desmuntar i carregar la infraestructura necessària pel desenvolupament de l’acte.

Un cop coneguda aquesta situació, el grup municipal de la CUP de Vilanova i la Geltrú va aprofitar l’apartat de preguntes del ple ordinari del passat 5 de juny per preguntar al govern si tenia constància de la funció del camió de l’empresa del servei municipal de neteja a l’acte d’un partit polític, i si considerava normal que el camió d’una empresa el servei de la qual paguem entre tots i totes fes tasques de suport a entitats o de partits polítics.

El regidor de via pública, Joan Giribet, va respondre que el PSC va fer servir el procediment de demanda habitual a l’hora de fer servir el material que proporciona l’ajuntament en actes a la via pública. De la mateixa manera, també va afirmar que, de manera paral·lela, a l’acte hi havia “molts treballadors de l’empresa Valoriza, que tenen pactat amb l’empresa que, en el moment que puguin necessitar per algun tema personal algun dels vehicles, el poden arribar a utilitzar a unes condicions concretes que té l’empresa amb els treballadors”. El regidor també va afirmar que la regidoria acostuma a fer un seguiment de com s’utilitzen les coses, i que tot el control s’havia desenvolupat de manera correcta.

Des de la CUP hem mostrat la nostra estranyesa davant d’un cas flagrant d’utilització amb fins particulars d’un vehicle que paguem totes les vilanovines. Per aquesta raó, preguntarem al secretari municipal si aquesta utilització de fons públics s’ajusta a llei i al conveni de l’empresa per tal d’esclarir el fons de la qüestió i saber fins a quin punt es tracta d’una pràctica estesa.

Cal recordar per últim que la concessió del contracte de neteja a Valoriza, que suposa uns 7,5 milions d’euros a l’any, es va formalitzar l’any 2010 en base a un plec de clàusules administratives aprovat per Junta de Govern el juny de 2009 per part de l’actual portaveu del govern i candidat del PSC a les darreres eleccions municipals, Juan Luis Ruiz, quan era regidor de l’àrea de serveis viaris.