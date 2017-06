Moció per exigir transparència al govern i que es publiquin les agendes dels regidors i càrrecs de confiança

“S’ha de garantir l’accés de la ciutadania a la informació d’interès per assegurar una democràcia plena i transparent”. Per tal d’aconseguir aquest fet, des d’ERC Vilafranca s’insta al govern vilafranquí a complir la llei de la transparència i a publicar l’agenda dels regidors del govern i dels càrrecs de confiança, un requeriment que estan convençuts s’acceptarà “perquè segur que no hi ha res a amagar”.

Agenda pública

El principal punt que presenten els republicans a la moció insta al govern a publicar “en un temps raonable” l’agenda dels regidors i dels càrrecs de confiança. Des d’ERC s’argumenta que per una banda “cal donar compliment a la llei de transparència del Parlament”, un fet que consideren suficient per tal de tenir tota la informació publicada “i fins i tot si cal anar més enllà”. ERC va recordar una proposta que va posar sobre la taula, de crear una regidoria per la transparència per “construir ajuntaments amb parets de vidre” i que permetés un seguiment totalment transparent de l’activitat del govern.

Per altra banda esgrimeixen que en l’actual situació on per l’actuació de determinats partits i institucions, cal ser el màxim d’oberts i transparents per deixar clar que les institucions persegueixen l’interès general i consideren que la publicació de les agendes dels regidors del govern és un element que ajudi a aconseguir aquest objectiu. I afegeixen en aquest àmbit també els càrrecs de confiança “cal saber amb qui es reuneixen, quines trobades tenen” no amb l’objectiu de ‘controlar’ sinó de ser transparents.

Forma de governar

Des d’ERC creuen que aquesta mesura pot ajudar a “obrir” les formes de govern de l’actual equip municipal, ja que “sovint ens trobem que anuncien projectes a través dels mitjans, sense debatre-ho prèviament, ni obrir els projectes”. Els republicans aposten per un ajuntament “obert, que treballi amb diàleg constant, que faci partícip a tothom i no com ara, que es fa de forma tancada i sense generar consensos, governant només per una part de Vilafranca”.

Obrir les portes de l’ajuntament

Els republicans també van voler remarcar la importància de la participació ciutadana. Sobretot arrel d’unes declaracions de l’actual alcalde on depreciava aquest procés i limitava l’opinió de la ciutadania “a les eleccions”. Per ERC és important que l’acció de govern es faci conjuntament amb la gent “sumar quants més punts de vista millor” perquè així “es garanteix uns projectes millors”. ERC lamenta que el govern tingui aquesta visió “tancada i excloent”.