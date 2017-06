PxC demana a l'Ajuntament més suport al col·lectiu del Taxi

El regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament, August Armengol, ha tingut ocasió d'intercanviar alguns punts de vista molt enriquidors amb un sector del col·lectiu del Taxi de la vila que se sent greument perjudicat i demana solucions i més suport a l'Ajuntament, una atenció que fins ara no han rebut tot i que són un servei públic.

Actualment aquest col·lectiu està format per 23 taxistes dels quals 17 són associats a Ràdio-Taxi, quatre pertanyen a una empresa no associada, un altre tampoc associat a RadioTaxi, i un darrer en aquest moment sense activitat. La cotització d'una llicència de taxi al Vendrell en aquest moment volta els 130.000 euros.

La primera queixa que tenen de l'Administració Local és la seva lentitud en la tramitació dels canvis de vehicle dins d'una mateixa llicència doncs en aquest moment n'hi ha alguna de sol·licitada fa 4 mesos i no resolta. També expliquen que malgrat pagar 90 euros anuals cadascun a l'Ajuntament pels drets de reserva de gual per les parades de Taxi de l'estació del Vendrell i de la de Sant Vicenç de Calders, fa molt de temps que demanen la instal·lació d'unes marquesines i només se'ls donen llargues. A més de qüestionar el cobrament d'aquesta taxa perquè ambdues parades estan situades en terrenys d'Adif i no pas de l'Ajuntament tot i que el rebut ve referenciat a l'antiga parada de La Rambla que ja no existeix fa molts anys.

En segon lloc els taxistes es queixen perquè consideren que l'Ajuntament no defensa suficientment els seus drets i no els protegeix contra la competència deslleial. Alguns exemples. Mentre els taxis del Vendrell tenen vetada l'entrada a municipis veïns com Calafell o Roda de Berà -on sí poden anar a portar viatgers però no poden anar a buscar-los perquè allí ja tenen els seus taxis- en canvi taxis d'aquests municipis sí que operen al Vendrell amb tota impunitat i amb la vista grossa de les autoritats locals. Esmenten un taxi de Cunit que tot sovint ve i recull clients per tot el nostre municipi especialment, però, del ram de la Sanitat com ara l'Hospital, rehabilitació, diàlisi, quimioteràpia, etc. O un Vehicle de Transport amb Conductor (VTC) que se'l veu tot sovint a les portes de l'Hotel Nuba de Coma-ruga recollint i portant clients tot i que la seva llicència és de la Comunitat d'Aragó però està radicat aquí, o un altre taxi que és l'únic del municipi de Bonastre i que també ve assíduament a l'hotel. Aquests darrers vehicles expliquen que són als que criden sempre d'aquest hotel per als grans trajectes com els viatges a l'aeroport del Prat o de Reus, o a Tarragona, mentre només truquen a Ràdio-Taxi quan es tracta de petits trajectes dins del municipi o a altes hores de la nit ja que és un servei públic. El gremi considera que tot plegat és mala praxi.

És molt greu que des de fa més d'una setmana Ràdio-Taxi del Vendrell es nega a acudir a l'Hotel Nuba cosa que fa que una part dels nostres visitants no puguin gaudir dels serveis públics que oferta la nostra vila. Però alhora és un senyal del greu descontentament del col·lectiu del Taxi. De totes les irregularitats que s'esmenten més amunt porten videos i números de matrícula que ja han estat comunicats a la Policia Local en reunions prèvies però sense cap resultat tangible.

Des de PxC volem demanar públicament a l'Ajuntament que agilitzi els tràmits administratius del Taxi que actualment s'eternitzen, que instal·li o acordi amb Adif la instal·lació de marquesines a les parades de Taxi, que revisi la taxa del dret de reserva de gual que era adient quan la parada era a La Rambla però que ara és qüestionable perquè són llocs de la competència d'Adif, que l'Ajuntament defensi els drets del Taxi d'una manera més efectiva davant l'intrusisme, i, que les autoritats locals donin més suport al col·lectiu del Taxi enfront la competència deslleial i si cal que ho facin d'una manera més enèrgica.

August Armengol anuncia la "presentació d'una proposta de resolució per al proper ple ordinari municipal del dia 28 per a què totes les demandes del sector del Taxi siguin ateses d'una manera efectiva i immediata".