Enviada Especial

Llibre en el que a partir d’una trama gairebé de comèdia dóna idea de com es poden muntar operacions entre serveis d’intel·ligència i politiques guiades per una certa paranoia. La barreja de la necessitat d’uns, gairebé, marginats directius dins dels serveis secrets francesos i la voluntat d’organitzar una operació per reocupar prestigi donen lloc a un narració divertida, sorprenent a voltes i d’un encaix mil·limètric de les diverses trames narratives i dels personatges. Tot queda ajustat i amb un final previsible però que no deixa de sorprendre. De París a Corea del Nord en un divertit viatge que tots els ingredient per fer una novel·la divertida, fàcilment llegible i que enganxa des del primer moment.

Jean Echenoz és un escriptor i novel·lista francès que ha guanyat els premis més reconegut a França. Premi Médicis a l'any 1983 amb l'obra Cherokee i el Premi Goncourt el 1999 amb Je m'en basi, el Premi Aristeoin i el premi François Mauriac (2006), per la seva novel·la Ravel. Molt influenciat pel món de la novel·la d'aventures, policíaques i d'espionatge, ha convertit la seva obra en un referent i la incorporació d'una important geografia humana.

Va estudiar sociologia i al 1970 es va instal·lar a París. També va estudiar enginyeria civil. Va treballar breument al diari L’Humanité i l'agència ASFP. El 1979, va publicar la seua primera obra, Le Méridien de Greenwich, amb què va guanyar el Premi Fénéon. Fins avui ha publicat quinze novel·les hi ha rebut nombrosos premis. Entre 2006 i 2010, va publicar tres llibres basats sobre tres vides reals, Ravel, que està a mig camí entre la novel·la i el relat biogràfic. El segon, Courir (2008), gira entorn de l'atleta Emil Zatopek. En Des éclairs, finalment, escriu sobre Nikola Tesla un famós enginyer als Estats Units.

Després d'aquesta experiència narrativa, amb 14 (2012) va tornar al relat, que transcorre durant la Primera Guerra. La narració va partir d'uns papers trobats per la seva família. Com diu Echenoz, "no es tractava de fer un volum proporcional a les dimensions i aquest 'suïcidi europeu', que va ser una contesa plenament industrial, on es va produir un armament gegantí; només he volgut ser al·lusiu de la magnitud del fenomen".

Echenoz ha col·laborat a més en els guions de tres pel·lícules: El rose et li blanc (de Robert Pansard - Besson), el 1982; El tueur assis (de Jean - André Fieschi), el 1985, per TV, i Cherokee (de Pascal Ortega), el 1991. Així mateix ha tingut una breu actuació en Un an (de Laurent Boulanger) de 2006.

Enviada Especial és un còctel literari que comença quan un general dels serveis secrets francesos, que està mig apartat de les activitats pels seus superiors, imagina una acció contra Corea del Nord per recuperar prestigi i fer-se valer de nou. Per això ordeix els segrest d’una dona, una mena de mata hari actual, la Constance per fer-ne la preparació però mentre veuen la possibilitat de demanar un rescat. Però l’operació comença a tòrcer quan el marit de la Constance, que és una glòria del pop actual però en franca decadència, es resisteix a pagar el rescat aconsellat pel seu germanastre un advocat de cert prestigi. Al marit Tausk ja li va bé la situació. La seva relació amb la Constance va a la deriva i el segrest li permet començar altres aventures, és un personatge decadent incapaç ja de fer qualsevol música però que viurà noves aventures amoroses amb la secretària del seu germanastre advocat que l’ajudarà a sobreviure.

Segrestada la Constance per un grup organitzat dels serveis secrets que semblen més afeccionats que agents ben preparats, ens trobem amb els dos vigilants Christian i Jean Paul que acaben protegint i enamorant-se més que vigilant a la Constance tot i així les seves poques habilitats el porten a quedar atrapats a Corea del Nord i en retornar a França la seva pista es perd. Hi ha altres personatges que juguen papers secundaris però imprescindibles com l’ajudant del general Paul Objat que serà el validador de l’operació que acabarà amb un rotund fracàs per ell aconsegueix mantenir-se en els estructures del sistema, mentre que el general Bourgeand no sobreviu a l’escàndol del fracàs de l’operació de la Constance a Corea del Nord seduint a un dels homes forts del govern del dictador però són atrapats quan ja estan a la ratlla de Corea del Sud. El general però davant el fracàs encara intenta muntar una nova operació, aquest cop a Àfrica, i fitxa per la mateixa al marit de la Constance i al seu amic, taxista, conductor del metro, que a més fa reparacions hores lliures, en fit tot plegat un embolic divertit, en alguns moments perdedor per la complexitat de l’enteranyinat on discórrer la trama narrativa, però enormement ben treballada. Els ingredients de la guerra freda entre potències hi són presents, mentides, enganys, mitges veritats, canvis de personalitat, suplantacions, dobles agents, en fi tot un recorregut pels viaranys de les novel·les d’espionatge amb una clau d’un cert humor.

La relació entre els diversos personatges que van des de les relacions interessades i cíniques fins a relacions d’autèntic voluntat de superar les dificultats de les relacions humanes. Tot en clau d’una certa ironia i humor que li dóna encara més valor literari.

En definitiva la novel·la es planteja com una novel·la de gènere policíac en que es plantegen situacions extremes però alhora també es descriuen i es denuncies situacions socials i polítiques que es viuen en l‘actualitat.

Molt ben escrita, amb descripcions excepcionals i amb uns perfils dels personatges molt ben descrits i actuant segons convé a la l’evolució de la narració.

Enviada Especial

Jean Echenoz

Col·lecció Raigs Globulars, 27

Editorial Raig Verd

Barcelona, març 2017