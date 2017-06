La falta de transparència de les terrasses

Des del Partit Demòcrata de Calafell volem denunciar la falta de transparència sobre l'empresa que ha d'instal·lar les terrasses, a més de la falta d'informació i explicació als veïns i als possibles adjudicataris.

En primer lloc, l'única empresa que s'ha presentat per instal·lar-les, resulta que “presumptament” i curiosament, és de persones molt relacionades amb el PSC i a banda, no compleix amb alguns dels requisits del plec de condicions com són els 2 anys d'experiència.

De moment, sembla que al no complir els requisits no podrà ser aquesta, o bé, es canvien els plecs o directament, el govern haurà de buscar algun tipus de solució. Tot i això, el govern ha adjudicat i creiem que no s'ha fet correctament.

Per altra banda, el govern de Calafell que "tant s'omple la boca de ser transparent i apostar per la participació ciutadana" resulta que els veïns i comerciants no han estat informats del tot. Millor dit, cap sessió informativa als veïns i alguna als comerciants.

Des del PDeCAT Calafell indiquem que "si la primera qüestió que és que hi hagi una empresa que faci les terrasses que no compleix el plec segons la nostra interpretació, el projecte comença en fals, i a sobre estem ja a portes de l'estiu indicant que es va tard, molt tard”. També posem de manifest que "des del

PDeCAT de Calafell volem denunciar la manca de transparència, d'explicació i d'informació als veïns i sobretot als hostalers, que són els més interessats possiblement en optar a una d'aquestes terrasses".