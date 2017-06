Feu-vos un ventall

Succeeix de vegades que, des de les altes instàncies polítiques, quan es parla d’educació, s’adopta un esquema mental infantiloide que dona un caràcter especialment ridícul a les patinades que cometen en aquest àmbit. Al conseller d’educació de la comunitat de Madrid li ha semblat oportú recordar a la comunitat educativa que la solució idònia per a la calor és fer-se un ventall de paper. Ho ha considerat una teràpia ocupacional això de doblegar, doblegar i doblegar per després obtenir un producte acabat, pràctic i econòmic. Segur que a cap dels professors i professores de Madrid se’ls havia acudit. Si és que són com nens… Es queixen de seguida! No volen anar al col·le. Va carinyo que això no és res, un gotet d’aigua i un vano i de seguida et vindrà a buscar la mamà.

No hauria de fer falta, però li recordarem al senyor conseller, i de passada a qui li correspongui aquí a casa nostra, que existeix una normativa sobre condicions de treball. El Reial Decret 486/1997 (BOE 23-4-97) estableix les condicions mínimes dels llocs de treball. No és aplicable als alumnes, certament, però sí als seus professors, i no sembla gaire assenyat que la protecció a la infància sigui menor que la protecció als adults. Bé doncs, el que diu aquest reial decret és que la temperatura en llocs de treball sedentaris com ara oficines o similars ha d’oscil·lar entre els 17 i els 27 graus. És responsabilitat de l’empresa que es compleixi aquest requisit, no pas del treballador. Tots els espais propis de l’activitat escolar entren dins d’aquesta normativa, probablement, fins i tot el pati de les escoles de primària si tenim en compte que l’estona d’esbarjo es considera lectiva a tots els efectes.

Quan les condicions mínimes de seguretat no es compleixen qualsevol treballador té dret a interrompre la seva activitat fins que el problema quedi solucionat. Dret a llei i amb un termòmetre penjat a l’aula, les classes d’escoles i instituts d’aquest país podrien estar buides fa dies o no iniciar el curs al setembre en la data indicada. Dubto que l’argument del ventall de paper li servís a cap conselleria a l’hora d’enfrontar demandes judicials a la magistratura de treball.

Per tant, resulta clar que el senyor conseller té una oportunitat d’or per fer un contracte milionari amb una empresa d’aparells d’aire condicionat i amb una companyia elèctrica. No entenc com no s’hi ha posat encara, ni ell ni cap dels seus col·legues. Un negoci d’aquesta magnitud ha de generar unes comissions gens menyspreables. I us asseguro que seria més útil i més legal que un aeroport a Castelló o que un AVE a Las Hurdes.