Evitem que els socialistes escurin les arques municipals

PDeCAT-ViA ha demanat que el Govern retiri la proposta de declarar 900.000 euros disponibles per a millores en el patrimoni de l'Ajuntament i habitatges municipals. No hi ha prou informació sobre la destinació real d'aquesta inversió ni se sap d'on es trauran els diners ja que l'import disponible no és tan alt.

D'altra banda, en els darrers mesos hem comprovat que els projectes d'inversions s'han encarit i han desbordat les previsions: parlem de la despesa en la Casa de la Vila, el Teatre de les Roquetes i el Local de Ribes, a més de la proposta de finançar inversions que corresponen a la Generalitat.

Mentrestant, inversions urgents com la que s'ha de fer a la xarxa d'aigües i que afecten la vida quotidiana dels veïns no s'han abordat tot i la denúncia continuada del nostre grup. Tot plegat un cúmul de despropòsits, de coses mal fetes o mal explicades que cal aturar amb un gest clar ja que tenen impacte sobre el dia a dia i les butxaques de tothom.