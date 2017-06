Carta oberta al regidor de transport de l’Ajuntament de Vendrell

Estimat regidor de transport de l’Ajuntament de Vendrell, senyor Kenneth Martínez, davant de la falta de resposta als correus electrònics i a les instàncies que li hem fet arribar, a traves d’aquestes paraules, hem dirigeixo a vostè públicament per parlar de transport urbà, amb la finalitat de dir-li que com a ciutadà de la vila de Vendrell, estic enormement satisfet de la tasca que esta portant a terme al cap davant de la regidoria de transport de Vendrell, donat que en les ultimes setmanes, estic veient com des de que vostè es regidor de transport, ha aconseguit canviar el discurs d’aquest del Govern local en aquesta matèria, i hem passat de el missatge del nostre Batlle als ciutadans a les reunions de regidors de barri el senyor Marti Carnicer dient que “No es obligació de l’Ajuntament donar servei de transport” a començar a trobar solució als problemes estructurals i infraestructurals que vostès mateixos van crear a la legislatura passada amb la reestructuració del transport.

No obstant m’agradaria recordar-li que tot el veig que fins ara estan fent, son les solucions que ha presentat la ciutadania a la regidoria, i es quan hem pregunto, com a ciutadà de Vendrell. Que es el que vostès com a polítics i els tècnics aporten per trobar solucions als problemes del transport urbà, si al final, som els ciutadans els qui denunciem els problemes i escrivim les solucions?, com es possible que tot això que mai s’hauria d’haver donat com a problema, s’hagi creat?; de quina forma vostès ha dirigit aquesta regidoria a la legislatura passada, per que hi haguéssim parades al mig de rotondes o al voral de la carretera sense accessibilitat?.

En definitiva senyor Martínez, crec que si hem arribat a aquest punt al transport urbà, es per la deixadesa dels governs dels que vostè mateix ha format part, vostè ha sigut part activa en crear aquest problema en un municipi tant necessitat de transport urbà per que li vull recordar que es de vital importància donada la fisonomia del nostre municipi plena d’urbanitzacions i amb un municipi dividit entre barris d’interior i barris marítims, aquesta divisió i dolenta connexió, es fruit entre d’altres el senyor Marti Carnicer ho va permetre, cada vegada que guanyava les eleccions, des de que es va presentar a les primeres a l’any 79.

He de dir-li que segurament senyor Martínez, dintre d’un temps, dirà que vostè i el seu equip de la regidoria, han millorat el transport urbà, tot i que va ser vostè mateix i la gent la regidoria de transport, els qui van deixar en precari el transport; qui va permetre que aquestes parades estiguessin malament situades, o els qui van deixar en precari el servei, ara les arreglant, no per que això formi part d’un pla estructurat de millora pesat i dissenyat per el seu partit; si no per que la mateixa pressió de la ciutadania, aportant les denuncies i les solucions estan servint per fer el treball que la regidoria de transport hauria d’haver fet.

Ja per acabar aquesta carta oberta que m’he vist obligat a escriure, davant de la seva absoluta falta de comunicació, ja que no contesta a res que li enviem, li diré que els queda molt camí per arreglar en matèria de transport urbà, donat que hi ha urbanitzacions sense transport, abandonades per la seva regidoria, i d’altres que tenen un transport precari, parades sense marquesina, i marquesines sense parada, i uns horaris d’autobús dolents que fan del transport urbà una eina inutilitzable per als ciutadans i ciutadanes de la nostra vila.