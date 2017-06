A la meitat del mandat municipal, és oportú preguntar-se com està la ciutat, en quin estat es troba, valorar les polítiques que s’hi estan portant a terme i també analitzar factors propis del context general del país, que estan influint en la realitat local.

Dilluns vam celebrar a l’Ajuntament el Ple sobre l’estat de la ciutat, en què els grups municipals vam debatre el moment que viu Vilanova i la Geltrú. A la pràctica, aquest ple esdevé un acte de rendiment de comptes del govern amb els vilanovins i les vilanovines, i una sessió de control per part de l’oposició. És, doncs, un positiu exercici de democràcia.

Quin és l’estat de la ciutat? Tal com vaig afirmar en la sessió plenària, penso que Vilanova i la Geltrú està millor ara que fa 6 anys, quan vaig assumir l’alcaldia. En aquell moment ens vam trobar una ciutat desorientada, durament assotada per la crisi, que necessitava reconduir l’economia i, sobretot, atendre amb urgència les persones en situacions més desfavorides. Des de llavors, no hem parat de treballar des del govern municipal per millorar la qualitat de vida a la ciutat.

Voldria mencionar algunes de les claus de l’acció del govern per millorar la qualitat de vida, contemplades en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. En primer lloc, la redefinició del model econòmic de Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica, elaborat conjuntament entre l’Ajuntament i l’antiga ADEPG, ha de ser una eina útil en aquest sentit. Estem apostant per una economia diversificada, aprofitant el potencial que tenim en tots els sectors, en la qual aniran guanyant més pes un turisme de qualitat i familiar i una indústria de valor afegit.

En segon lloc, s’està vetllant per garantir la igualtat d’oportunitats, i de forma especial per atendre les persones que necessiten ajuda, amb mesures per fer front a la pobresa energètica, la vulnerabilitat habitacional o la manca d’aliments bàsics. Les dades dels Serveis Socials ens indiquen que la precarietat laboral està impedint a moltes persones sortir de l’espiral de l’exclusió social. Això ens preocupa i ho volem combatre.

Una tercera clau, l’important esforç que s’està fent per endreçar la ciutat, per tenir-la més neta i arranjada, perquè sigui un indret habitable i agradable per als que hi vivim i els que ens visiten. És cert que en el mandat anterior no vam poder dedicar els recursos necessaris al manteniment de la ciutat, perquè calia fer front primer als efectes de la crisi. Ara ho estem fent, en paral·lel amb polítiques de foment del civisme i la convivència.

Finalment, tenir en compte a tothom. Escoltar i dialogar. No tindria sentit promoure polítiques sense conèixer les necessitats de la ciutat, sense tenir present el punt de vista dels sectors de producció, del teixit empresarial, de les entitats i associacions, del món acadèmic i científic; tampoc tindria sentit ignorar la pluralitat de la societat vilanovina, representada en el Consistori, amb una presència molt diversa de forces polítiques. El diàleg i la voluntat d’entendre’s, hi és sempre per part del govern municipal.

Penso que en aquests moments Vilanova i la Geltrú està establint els fonaments per tenir un futur millor per a tots els vilanovins i les vilanovines, i també per reforçar el seu paper de capital dins del territori de la Vegueria Penedès i del país. D’aquí a dos anys, quan acabi el mandat i fem balanç, no hi trobarem grans inauguracions fetes, però sí un nou camí obert, més ample i planer, que ens ha de portar a un futur amb més oportunitats i més benestar.