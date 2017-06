Volem que es comencin els treballs de construcció CAP del Botafoc

Des de la Xarxa Vendrellenca volem transmetre a traves d’aquest comunicat la nostra preocupació per que encara, no s’han començat les obres de construcció del CAP del Botafoc.

La nostra organització considera inacceptables, les explicacions justificant la falta de començament de les obres del CAP del Botafoc i l’unitat d’hemodiàlisi que ha donat el regidor de sanitat del municipi Ferran Trillas, que ho justifica dient que no es posa en marxa per que s’ha extingit el dret de superfície, donat que des de la nostra organització, quan vam presentar la proposta de moció al mes d’Octubre de 2016, ja van advertir als grups del Ple que el dret de superfície s’havia extingit.

Es inadmissible que els responsables de la Xarxa Santa Tecla hagin vingut a donar explicacions sobre la construcció del CAP del Botafoc el passat mes de desembre producte d’una resolució del Ple, però que no hagin explicat les raons per les quals no s’havia construït des de que van rebre la cessió de terrenys al 2011 i que a més, en aquella compareixença, rebin el recolzament del nostre Batlle per la seva gran labor al municipi; tenint en compte que hi ha uns serveis d’atenció primària saturats des de l’any 2008 i que la Xarxa Tecla ha incomplint el acord que van signar amb l’Ajuntament a l’any 2011 per la construcció del CAP del Botafoc.

Davant de la falta de respostes a les consultes presentades al regidor de Sanitat hem decidit que demanar una reunió amb el Conseller de Salut, per tal de tractar el servei sanitari a la nostra vila per que ens expliqui quins son els problemes per que les obres de construcció del CAP del Botafoc i l’uniat d’hemodiàlisi no s’hagin començat, donat que portem amb la saturació dels serveis d’atenció primària reconegut des de l’any 2008 i aquest elements necessaris per la millora de la gent de la vila, tan sols han servit de promesa electoral.

Si al dia 1 de setembre, no estan començades les obres de construcció del CAP, demanarem per escrit a tots els grups del Ple que es retiri el dret de superfície a la Xarxa Tecla i que es demani a la Generalitat la construcció d’un CAP i que la gestió sanitària al municipi la porti directament la Generalitat, d’altra banda no

descartem demanar altres mesures que a la reunió de la nostra organització que farem al mes de juliol debatrem i que podrien passar per sol·licitar canvis a la Regidoria de salut del nostre municipi.