Agraïments, denuncia i crida

El passat diumenge 11 de juny, amb la meva família, vam anar a visitar la Fira Medieval que se celebrava a Castellet, de Castellet i la Gornal, Penedès. Ben calçats, amb sabates lligades i soles de goma. En passar per la baixada del costat del castell, enrajolada amb unes rajoles de textura massa llisa, finíssima, vaig relliscar i em vaig trencar tíbia i peroné amb afectació del piló tibial. Mentre esperàvem l'ambulància, en el mateix lloc, vam veure relliscar molta gent i, almenys, caure 4 o 5 persones més. Jo vaig ser la que va tenir més "mala pata" amb una afectació posterior quasi segura d'una artrosi accelerada del turmell i possibles problemes de mobilitat per caminar.

El meu més sincer agraïment a la gent de l'oficina del Parc del Foix, per la seva amabilitat i facilitar-nos les coses. També al personal de les dues ambulàncies que vaig necessitar. Al Personal Sanitari de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i finalment al de l'Hospital de Sant Camil de St. Pere de Ribes, on, avui dia, encara hi sóc ingressada. Com a mestra jubilada he sofert prou el problema de les retallades i sé que tots treballadors de l'administració (funcionaris o no) estan patint-les molt. Malgrat això, cal treure's el barret davant la seva dedicació i professionalitat, sovint molt per sobre de les seves obligacions estrictes.

Denúncio fermament la deixadesa de l'Ajuntament de Castellet pel mal control de l'estat de els seus carrers, molt bonics visualment, però perillosos. Em consta, i m'ha arribat per diferents bandes, que aquest és un problema de fa anys, ja és crònic. Tinc entès que hi ha hagut protestes, denúncies i fins i tot mocions... Però no es soluciona. Pel bé dels vianants, demano que es faci una revisió urgent d'aquest despropòsit i, costi el que costi, s'hi posi remei ja, sense excuses. I faig una crida, a totes les persones que han caigut a Castellet o coneixen algú que ho ha fet, facin una denúncia a l'Ajuntament o a l'oficina del Parc del Foix i, per què no, al Síndic de Greuges. A veure si entre més persones ho aconseguim. Per això envio aquesta carta als mitjans, demanant-vos, estimats lectors, la doneu a conèixer i la passeu a tothom que coneixeu i/o penseu que li pot interessar. Moltes gràcies per tot.