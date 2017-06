El Baix Penedès rebrà enguany 2.945.535 de la Diputació de Tarragona

La comarca del Baix Penedès rebrà un total de 2.945.535 euros de les aportacions del pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona aquest 2017. Això ho ha fet públic el diputat delegat del P.A.M. Salvador Ferré en una trobada amb alcaldes i regidors socialistes de la comarca que s’ha dut a terme avui a Santa Oliva.

Així, gràcies a aquest pla d’acció municipal, el Vendrell rebrà enguany 294.595 euros, Calafell 256.945 euros, Cunit 314.830 euros i l’Arboç uns altres 236.880 euros. Així, fins cobrir la totalitat dels 14 municipis de la comarca.

Segons ha emfatitzat Salvador Ferré, “les aportacions del pla d’acció municipal de la Diputació sovint són les úniques partides inversores extramunicipals amb les que poden comptar els ajuntaments per tirar endavant accions concretes en benefici dels seus conciutadans. Per exemple, aquests tres milions d’inversions directes de la Diputació al Baix Penedès demostren, amb efectes pràctics i no només amb declaracions de bones intencions, el compromís de la Diputació amb la comarca.”

En el mateix sentit s’ha manifestat la diputada provincial socialista pel Baix PenedèsImma Costa que ha posat de relleu que “la feina, els serveis i les inversions provinents de la Diputació de Tarragona són essencials per al món municipal de les nostres comarques. Parlàvem del P.A.M. però també ho podríem fer del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI) gràcies al qual molts ajuntaments disposen de les eines per poder millorar les xarxes bàsiques municipals i posar-les al servei dels veïns i veïnes.”

Finalment, Imma Costa ha subratllat “el paper útil real que la Diputació fa a nivell territorial al servei de tots i cadascun dels quasi 190 municipis que tenim a la província i, per tant, dels 800.000 tarragonins i tarragonines. És una tasca potser no molt coneguda mediàticament però vital especialment per als municipis petits i mitjans que sense els serveis, subvencions i ajudes provinents de la Diputació es quedarien sense eines per poder gestionar els seus pobles i ciutats.”

“Precisament millorar aquest servei útil i real és l’objectiu principal que ens hem proposat per aquesta legislatura i d’aquí, per exemple que la Diputació hagi incrementat exponencialment les aportacions incloses en el P.A.M. durant els propers anys”, ha afirmat la diputada socialista.

El grup del PSC de la Diputació de Tarragona du a terme amb caràcter regular sortides territorials de treball a fi i efecte de poder informar de primera ma als regidors dels municipis de les diferents comarques dels serveis, ajudes, prestacions i subvencions que poden sol·licitar via Diputació.