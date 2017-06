La ciutat atrapada per l’immobilisme sociovergent

Fa justament dos anys que ERC va tornar a recuperar la representació a l’Ajuntament. Hem tingut molt en compte els principis i els objectius amb què ens vam presentar: la regeneració dels valors municipalistes; el lideratge per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat i l’exercici de la seva capitalitat; la defensa de la cultura, el civisme i l’educació com a referents que han de bastir una ciutat plenament republicana; l’aposta clara per la preservació de l’entorn natural, i el suport al teixit associatiu que reforça la cohesió i la personalitat de Vilanova i la Geltrú. En aquests anys hem constatat que el govern sociovergent està acostumat a funcionar des de l’immobilisme, d’una manera poc analítica, sense criteri i sense cap rumb polític.

Comencem parlant d’un tema fonamental: les ordenances i els pressupostos. Des del primer moment hem insistit en la necessitat de treballar conjuntament amb la resta de grups les taxes i les partides pressupostàries a favor d’uns impostos justos i d’uns pressupostos més equitatius socialment. La preocupació del govern però, s’ha centrat més a fer grans titulars anunciant augments i plans de xoc que a trobar respostes per a les necessitats de la ciutadania; aquest enrocament no ens han deixat votar a favor ni de les ordenances ni dels pressupostos en cap dels dos exercicis que hem passat.

Un altre exemple de l’immobilisme del govern el tenim en l’ordenança de sorolls, on encara no tenim una resposta clara i ens preocupa que aquest assumpte s’hagi tancat en fals. Per sort, Vilanova i la Geltrú és una ciutat que es mobilitza. La tradició associativa és una característica que ens enforteix. Per a ERC aquest és un patrimoni irrenunciable que s’ha de protegir i potenciar, perquè la ciutadania organitzada acostuma a anar per davant en moltes situacions i empeny l’administració perquè actuï.

La manca de model de ciutat continua sent la tònica de la política de l’equip de govern. Ens expliquen que hi ha un pla turístic estratègic i veiem que no tenim ni una línia que defineixi quin ha de ser l’equilibri entre residents i visitants per mantenir la personalitat de Vilanova i la Geltrú. Veiem com durant tot l’any s’omple la ciutat de fires i firetes i no sabem veure un model firal concret. Sembla com si el govern de PSC i CiU només es preocupés per omplir l’espai públic amb el sector privat i el que fa és canviar el model d’activitats culturals i els festivals a la via pública per un model mercantilista que afavoreix el consumisme sense cap coherència amb la personalitat de la ciutat.

En un altre apartat, veiem que la dinàmica d’actuacions relacionades amb el civisme ha estat lenta. Cal impulsar accions immediates per conviure millor i prendre consciència que tractar la ciutat amb més respecte és un benefici col·lectiu. El mateix pel que fa al desplegament d’aspectes com la mobilitat, la senyalització i el manteniment. En resum, pel que fa a l’estat de la ciutat, pensem que cal model, dinàmica i planificació. Ens preocupa que si es continua actuant amb aquests models polítics continuistes, clientelistes i d’aparador ens quedi una ciutat enrocada, apedaçada, sense model definit, endeutada i desequilibrada.

Per tot plegat, des d’ERC creiem que a la ciutat li cal un altre model de govern. El model d’ERC per a Vilanova i la Geltrú està centrat en l’acord, el diàleg i l’acció per fer una ciutat més cívica, més culta, mes neta, més pròspera econòmicament i sobretot més justa socialment.

Queti Vinyals

Grup Municipal ERC