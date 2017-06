Carta oberta al regidor de salut de l’Ajuntament de Vendrell

Benvolgut senyor Ferran Trilles, regidor de Salut de l’Ajuntament de Vendrell, de totes les coses que podia esperar com a resposta seva al requeriment de la Xarxa Vendrellenca per la construcció del CAP del Botafoc, el que menys m'esperava, és aquesta resposta que te pinta d'excusa de mal pagador, més que de resposta solida a un plantejament fet per una organització civil del municipi.

Nosaltres volem que es construeix el CAP del Botafoc i la unitat d'hemodiàlisi; que portem esperant des de l’any 2011, sense que cap govern ni governant d’aquesta vila, hagi fet res més que treure vots. Pel que fa al problema que vostès han plantejat de que es van adonar al febrer de 2016 que el dret de superfície s'havia concedit a Santa Tecla en 2011 s'havia extingit; he de dir-li que la Xarxa Vendrellenca ja ho apuntava a l’octubre de 2016; quan vam presentar la proposta de moció als grups del Ple, aquesta que vostè ni tan sols es va dignar a contestar-nos, com a mínim dient-nos, que era impossible tirar-la en davant.

No obstant creient que és possible que a la seva regidoria no s’assabentessin fins al febrer de 2016 de l’extinció del dret de superfície; caldria dir-li que es van adonar, quan es van veure obligats a mirar els papers d’aquest projecte i ho van haver de tirar endavant, esperonats per la Xarxa Vendrellenca, a traves del grup del Ple Si es pot; no per que la vostra regidoria o el seu partit, tingues voluntat de tirar endavant aquesta proposta, tot i que fins i tot el nostre Batlle, aquest senyor que ha guanyat totes les eleccions a les que s’ha presentat des de 79, ho portava en el seu programa electoral i que va ser un alcalde del PDCAT, el senyor Benet Jané, qui va posar la primera i única pedra. I és que vist el que ha dit en televisió de Vendrell, on diu que el primer interessat en que es construeixi el CAP del Botafoc és l’Ajuntament, mirant-ho de forma objectiva, em sobta que s’hagin adonat compte de que s’havia extingit el dret de superfície al febrer de 2016, per que vostè és regidor de Salut des de juny de 2015, i jo no he escoltat mai que parli d’aquesta construcció abans de l’octubre de 2016.

Es a dir, vostè s’ha adonat d’aquest problema vint-i-un mesos desprès de ser regidor de Salut, és per aquest motiu penso jo, si l’Ajuntament estava interessat en construir el CAP, el nostre Batlle ho portava al programa electoral i segurament van aconseguir algun vot amb això; la pregunta que jo em faig i que vostès haurien de contestar és: Per que han esperat a que la societat civil a traves de l’oposició proposi la construcció del CAP del Botafoc?. Hem podria explicar vostè com és possible que el nostre Alcalde, que ho és des de l’any 2012, es recordi d’aquesta construcció en el període electoral entre el Març i el Maig de 2015 i després una vegada constituït nou govern no torni a parlar d’aquesta necessitat?

En definitiva i donat el seu menyspreu al treball de la Xarxa Vendrellenca, donat que no ens respon a res de res que li hem demanat, el que he de dir-li senyor Trillas, fent una mirada objectiva d’aquest problema és, si el PSC o el PDCAT haguessin tingut voluntat de tirar endavant aquest projecte, en aquesta legislatura per no anar més enrere, possiblement al desembre d’aquest any ho podrien haver inaugurat; donat que si al juny de 2015 quan van tenir format el govern haguessin parlat amb la Xarxa Tecla per tirar endavant la seva construcció, segurament, s’haguessin adonat de l’extinció del dret de superfície molt abans i això ja hagués quedat resolt. I ara vostè i el nostre Batlle, estaria mirant-se les obres, que entenc que ja estarien iniciades i possiblement quasi acabades, per tal de preparar la inauguració. No obstant en comptes de fer això, no van fer res per tirar endavant el projecte, fins que la societat civil li va demanar a l’octubre de 2016, i el que fan ara és donar excuses de mal pagador a un problema que els ciutadans i ciutadanes de Vendrell, patim des de 2008. Aquesta és la trista realitat, jo penso que mai han tingut interès real en tirar endavant la construcció del CAP del Botafoc i la unitat d’hemodiàlisi per que han tingut temps i oportunitat de fer-ho i per voluntat pròpia, no han fet res.

Per tot l'exposa’t, li recomano senyor Trillas, una mica més d’humilitat a l’hora de parlar de la gent que treballa sense rebre res per tenir un millor Vendrell, li demano respecti i posi en valor el treball de la Xarxa Vendrellenca i el que és més important que vostè i el nostre Batlle, demanin disculpes als ciutadans i ciutadanes de Vendrell, per que si no tenim CAP i unitat d’hemodiàlisi, és per que vostè i la resta del equip de govern a més de fer malament la feina; no han mostrat mai cap voluntat per tirar-lo en davant, més enllà de fer-ho servir a les campanyes electorals per rebre vots.

Antonio Garcia Leal

Secretari de la AAVV Tancat III