La Imaan i la Hanna per la televisió local

La Imaan i la Hanna són dues joves vendrellenques que varen sortir la setmana passada per la televisió local en un mini reportatge de més de cinc minuts dins el noticiari diari.

Evidentment elles es defineixen com a vendrellenques i practicants de l’islam. El cap de setmana passat va acabar aquest mes sagrat dels musulmans, En aquesta notícia ens explicaven una mica en què consistia aquest pilar de l’islam que gairebé tots coneixem d’una manera o altra. Cada dia hi ha més persones a casa nostra que en un moment de la seva vida rutinària han de compartir o tractar amb un musulmà. Fa uns anys el mes de ramadà era una cosa que ens queia lluny. Eren pocs els musulmans de casa nostra, però amb el pas dels anys aquesta presència ha anat augmentant fins avui en dia que en un lloc com el Vendrell pot arribar fàcilment al 12% de la seva població. Una dada prou important per tenir en compte.

Aquests joves musulmans del Vendrell se senten d’aquí com la resta de població que ha nascut entre nosaltres perquè ells també formen part de la nostra societat amb els seus costums i tradicions.

El Vendrell com molts altres localitats grans de la comarca han registrat un fort increment de població en les darreres dècades. Aquest fet s’ha traduït en una àmplia arriba d’immigrants d’altres indrets amb la seva cultura i la seva religió. En alguns casos és molt més assimilable amb la nostra, però en altres casos se situen en realitats paral·leles que configuren un conjunt global.

La manera perquè un poble tiri endavant és primer de tot reconèixer la seva realitat que amb el temps pot anar canviant amb més o menys intensitat i rapidesa, però no sempre s’ha de mantenir estable amb un copiar i enganxar des de l’època dels ibers que ja feien de les seves per les Masies de Sant Miquel i Tomoví.

Mantenir la sectorització escolar és una cosa que no és gens positiva per la vila, perquè aquest col·lectiu ocupa més de la meitat en algun centre, mentrestant en altres els nivells són molt baixos. La cosa s’hauria de repartir si realment es vol trencar la situació de gueto d’alguns barris del Vendrell que van veient com els seus veïns de tota la vida toquen el dos quan tenen la mínima oportunitat.

Una de les poques entitats que ha sabut treure partida a aquesta immigració són els Nens del Vendrell que han trencat barreres i per sobre de qualsevol religió o nacionalitat sempre ha predominat el color vermell de la seva samarreta. Ha estat una manera molt encertada d’obrir-se camí en la nostra societat i arribar a fer castells de nou perquè precisament les persones són un actiu bàsic per fer realitat els seus somnis i projectes.

Vull felicitar a la televisió local per aquest reportatge natural com dues vilatanes musulmanes fan el ramadà. Ja hem vist prou dels costums Setmana Santa, Nadal, però els altres vendrellencs també fan realitat les seves creences amb fe i convicció. Ha estat un gran encert. No cal esperar que hi hagi hagut cap desgràcia ni cap episodi trist que lamentar per sortir per la televisió local dins l’informatiu i amb una durada prou àmplia.

És un clar indici que alguna cosa està canviant a casa nostra i que de mica en mica ens anem adaptant al que tenim. Llàstima que molts cops actuem massa lents i quan estem a sobre ja és massa tard per endreçar la situació.

Ja no estem en pobles senzills o quasi tots votaven a o b i on tots eren de família i on tots es coneixien. Ara la cosa ha canviat molt i igual que actualment hi ha 8 partits i mig al consistori que és un viu reflex del que hi ha al carrer també s’han d’obrir portes a aquests col·lectius que també formen part de la nostra societat.

Hem de ser capaços de fer una política per intentar acontentar al màxim de veïns des d’un punt de vista geogràfic com de cultura i tradicions. No cal que canviem les coses d’avui per demà, però s’ha de notar un canvi d’actitud i almenys anar obrint la finestra a tot el corpus vendrellenc que és molt ampli i variat. Molts encara viuen en una vila de 6.000 veïns i la resta són ciutadans de segona o tercera divisió.