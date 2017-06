Recollida de la brossa a Calafell

Ens estem acostumant massa a les retallades i als canvis de concessions en detriment dels serveis al contribuent. Però això ja és una mica massa.

A Calafell hi han hagut modificacions i allà on vivim hem de fer una bona passejada fins als containers. Així, per exemple, al carrer Serè on abans en teníem dos punts de recollida (un al començament del carrer i un altre al final) ara no en tenim cap ni un.

Un carrer amb habitatges unifamiliars genera moltes deixalles (sobretot si vols mantenir el jardí sense avisar al servei de recollida per simplement llençar fullaraca, per exemple). A més a més, han modificat a tota la urbanització el mètode d'aparcament. Si bé en un primer moment pot dir-se que el fet de només poder aparcar a un costat del carrer i no a dos com fins ara pot afavorir el pas dels serveis de deixalleries o serveis municipals, el fet és que això apunta a un nou impost que ja en altres poblacions se estan imposant: el gual que imagino serà per ambdós costats perquè ara per ara els veïns de números parers aparquen els cotxes a la seva porta o garatge, i els senars no en poden aparcar a la seva porta.

Doncs bé, proposo fer una vaga de bons veïns i començar a deixar les restes fora del cubell de deixalleries, allà on en vagi més còmode, igual que ha fet ajuntament posant containers allà on els hi ha rotat. A veure si quan vegin que no s’utilitzen els containers son capaços d’entendre el problema i resoldre'l.